Politiet om festbråk: – Barn på motsatt side av fjorden våknet

Fra klokken 23 lørdag kveld til klokken 03 søndag har Vest politidistrikt fått inn 53 meldinger om høylytte fester på privatadresser.

Klokka 02.18 fikk de blant annet inn meldinger om en fest på bystranden på Møhlenpris, der det var satt opp et stort høytaleranlegg. Frustrerte foreldre på andre siden av fjorden ringte inn til politiet, og fortalte at barna våknet av alt bråket, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til TV 2.

– De var fortvilet, sier operasjonslederen.

Han sier slike meldinger har vært dominerende i natt. Også fredag kveld fikk politidistriktet inn en rekke slike meldinger. Tidligere i natt avsluttet politidistriktet også en fest i Odda, der innringeren fortalte dem at «hele nabolaget ristet». Festen ble senere avsluttet av politiet.

– Det har vært en veldig spesiell uke, med både tidlig stenging av utestedene og fadderuken. Det har vært en dårlig kombinasjon, sier Dahl-Michelsen.

– Ute av kontroll

Blant politidistriktene som har meldt om flest festhendelser på Twitter natt til søndag er Møre og Romsdal. Rett før klokka 01 rykket politidistriktet blant annet ut til en fest på Ørsta, der også ambulanse bisto.

– Hjemmefest ute av kontroll. Politiet er på stedet og avslutter festen. Ambulanse er der og bistår i forbindelse med flere overstadig berusede ungdommer, skrev politiet da.

Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Erik Mikalsen, sier det er åpenbart at folk har forflyttet seg fra puber til hjemmefester.

– Det er omfattende klager, og folk melder om høy musikk i hele distriktet. Vi har prøvd å ta unna det vi kan, sier han.

Han forteller at mange av meldingene rundt ordensproblematikk har begynt å komme inn før midnatt.

– Fremstår det for dere at folk begynner å drikke tidligere på dagen?

– Det kan fremstå sånn, sier operasjonslederen.

– Strømmer på

Natt til lørdag fortalte Øst politidistrikt til TV 2 at det stort sett hadde vært overkommelig med støymeldinger. Natt til søndag er tonen en helt annen:

– Meldingene strømmer på, for å si det mildt. Akkurat nå har vi fire aktive oppdrag der vi forsøker å avslutte fest, 8-9 venter, og vi har en haug vi ikke rakk å rykke ut på, uttalte operasjonsleder Tom Sandberg til TV 2 klokka 01.40.

Han forteller at han ikke har inntrykk av at festene har hatt voldsomt mange folk, men at de har variert i omfang. Klokka 04.30 melder politidistriktet at de har fått inn 50 meldinger om støy og klager, og legger til at de kun har rykket ut til en liten andel av dem.