Ektepar koronasmittet på Fjord Line-skip

To passasjerer som var med på et Fjord Line-skip fra Hirtshals til Langesund fredag, er smittet av korona, skriver VG.

Fjord Line kontakter for øyeblikket alle passasjerer om bord på den berørte overfarten, mens FHI driver smittesporing.

Pressekontakt Richard Ternblom i Fjord Line bekrefter overfor TV 2 at to personer om bord på seilasen har fått påvist koronasmitte. Han forteller at Fjord Line fikk beskjeden rundt klokken 20 lørdag kveld.

Han forteller at de to smittede er et ektepar.

– FHI sier at de har brukt munnbind på hele overfarten og hatt lugar om bord på skipet, så FHI sier at det er lav risiko for smitte. Det står også i SMSen som nå sendes ut til alle passasjerene, sier han.

Ternblom sier at Fjord Line nå er i ferd med å informere alle passasjerene som var med på den aktuelle seilasen.



Saken oppdateres.