Bevæpnet politi rykket ut i Oslo – fant mannlig stripper i kostyme

Oslo politidistrikt melder at bevæpnet politi rykket ut til Frydenlundgata lørdag kveld.

De hadde fått melding om en uniformert person med skuddsikker vest i området.

– Vi søkte gjennom oppgangen og kom i kontakt med en mannlig stripper iført kostyme, som hadde vært på oppdrag, skriver politiet på Twitter.

Politiets operasjonsleder sier at stripperen ble møtt av et ganske stort politioppbud.

– Vi ble kontaktet av en bekymret beboer. Vedkommende hadde tatt bilde og sendt til oss, og vi skjønner godt at vedkommende ble bekymret, for det kan se ut som en mannsperson i uniformsliknende bekledning, noe som kunne se ut som skuddsikker vest og en koffert, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til TV 2.

Stripperen beklaget

Operasjonslederen forteller at det ble sendt fem - seks patruljer til stedet.

– Det var et ganske stort politioppbud der. Vi tok høyde for at det kunne være hva som helst, og patruljene ble bevæpnet, sier hun.

På stedet møtte politiet den uniformskledde mannen, som viste seg å være en stripper på vei fra en fullført jobb.

– Han beklaget det hele og skjønte at det hadde vært grunn til bekymring, han også, sier Heidenstrøm.

Operasjonslederen forteller at mannen var på vei fra jobb på en privatfest. Han fikk gå videre fra stedet uten ytterligere konsekvenser.



– Det var bra at det endte sånn, at det var dét det var snakk om, sier hun.