Lyon sjokkerte igjen - City ute av Champions League etter megabom

Manchester City 1-3 Lyon

Se sammendraget øverst!

Premier Leagues nummer to mot Ligue 1s nummer syv. Mange anså Manchester City som klare favoritter til å ta seg til semifinale i Champions League da de møtte Lyon i kvartfinalen lørdag kveld. Favoritten ble dog ikke vinneren denne lørdagskvelden.

Maxwel Cornet sendte Lyon i føringen i førsteomgang, men etter pause og en formasjonsendring utlignet Kevin De Bruyne. Innbytter Moussa Dembélé scoret et nytt ledermål for Lyon med ti minutter igjen etter massivt City-press, og fastsatte sluttresultatet til 1-3 etter at Raheem Sterling misbrukte en megasjanse til utligning like før.

En ny stormakt var slått. Et nytt Lyon-sjokk var et faktum.

– Nytt år, samme greiene, oppsummerte en skuffet De Bruyne til engelsk tv etter tapet.

– I andreomgangen skapte vi nok sjanser til å score nok mål. Forskjellen på å score og ikke ble avgjørende i dag, la han til.

Dermed er hverken Premier League, Serie A eller La Liga representert i Champions Leagues semifinale. Lyon skal opp mot Bayern München, mens RB Leipzig skal bryne seg på PSG.

Tok City på Cornet

I Champions League har det vært jevnt mellom lagene. Sist gang lagene møttes var i gruppespillet i Champions League i 2018/2019-sesongen. Da vant Lyon oppgjøret i Manchester 2-1, mens den andre kampen i Frankrike endte uavgjort. I tillegg hadde Lyon akkurat slått ut Juventus i kvartfinalen.

Kanskje Pep Guardiola hadde det i hodet da han valgte å gå for en uvanlig 3-4-3-formasjon fra start. Det var derimot Rudi Garcias Lyon-mannskap som fikk kampens første sjanser. Midtveis i omgangen ble en lang ball spilt i bakrom mot spiss Karl Toko Ekambi, som ble taklet av City-stopper Eric García. Ederson løp ut mot duellen, men måtte skynde seg tilbake til streken for Maxwel Cornet var først på andreballen. Ivorianeren skrudde inn ledermålet bak en dårlig plassert keeper.

City tok over initiativet i kampen, men kom ikke til mange sjanser mot et solid fransk forsvar. Raheem Sterling var Citys farligste spiller i førsteomgangen, men Lopes sto som en vegg i mål. 0-1 til pause.

Endret formasjon

Pep Guardiola, som for anledningen startet med en uvant 3-4-3-formasjon, gjorde endringer i starten av den andre omgangen. Riyad Mahrez kom inn for Fernandinho og Kevin De Bruyne flyttet seg mer sentralt i banen.

Belgieren forsøkte seg med et firspark etter timen, men Lopes i Lyon-buret kastet seg mot ballen og bokset den unna. Fem minutter skjøt De Bruyne over da han fikk en ny frisparkmulighet fra 20 meter.

På det tredje skulle det derimot skje for den belgiske midtbaneeleganten. Sterling la ut 45 grader til De Bruyne som klinket inn utligningsmålet på vakkert vis.

AVGJORDE: Moussa Dembélé kom inn fra benken og sendte Lyon til semifinale. Foto: Pool

Guardiolas menn kjempet på for et ledermål. Sterling la inn til Gabriel Jesus med kvarteret igjen, men brasilanerens volleyforsøk gikk først i bakken og så på toppen av nettaket.

Inbytter avgjorde

Der City-spissen var ineffektiv, var Lyon-innbytter Moussa Dembélé det motsatte i neste angrep. Alene med Ederson skjøt han i beinet til brasilianeren, men ballen spratt i mål til 2-1. Målet ble sjekket av VAR etter Aymeric Laporte gikk i bakken i duell med Dembélé i forkant av scoringen. Målet ble godkjent og City hadde ti minutter igjen på å slå tilbake.

At Sterling ikke utlignet fem minutter etterpå er nesten ikke til å tro. På helt åpent mål skjøt engelskmannen høyt over mål. Vingen og Guardiola falt på knær. Dembélé la så på til 1-3.

Lyon møter Bayern München i semifinalen onsdag 19. august.