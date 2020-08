Bruno Fernandes vil ikke sammenlignes med klubblegende: – Jeg må gjøre mye mer

Se Sevilla-Manchester United på TV 2 og Sumo fra klokken 20.30 på søndag.

Manchester United møter Sevilla i Europa Leagues semifinale søndag kveld. Mannen som sendte dem dit var Bruno Fernandes, da straffescoringen hans mot FC København ble det eneste målet i kvartfinalen.

Siden han kom til klubben har Ole Gunnar Solskjærs lag kun tapt én fotballkamp, FA-cup-semifinalen mot Chelsea. Portugiserens påvirkning har fått flere til å sammenligne ham med en viss franskmann med høy krage, nemlig Eric Cantona.

Fernandes ble spurt om sammenligningen på pressekonferansen i forkant av semifinalen mot Sevilla.

LEGENDE: Eric Cantona hadde stor innflytelse på Manchester United etter overgangen fra Leeds. Foto: Michael Stephens

– Selvfølgelig er det bra at de snakker om sånne navn. Men for meg... Cantona var en stor spiller for denne klubben. Jeg må gjøre mye mer for å bli sammenlignet med ham. Jeg er glad for det jeg har fått til, men jeg er ikke fornøyd. Jeg kom hit for å vinne troféer. Jeg vil være fornøyd med sesongen om vi vinner Europa League, sier han.

Da Cantona dro fra Leeds til Manchester United i 1992, så hadde ikke de røde djevlene vunnet en ligatittel på 25 år. Med franskmannen på laget tok Sir Alex Fergusons lag Premier League-tittelen på første forsøk. Da den ikoniske spissen sjokkerte fotballverdenen da han la opp i 1997, gjorde han det med fire engelske ligatitler på CV-en.

- Kan ikke si at det var lett

Siden overgangen fra Sporting Lisboa har den offensive midtbanespilleren briljert for Manchester United. Han gikk rett inn på laget. På 14 kamper i Premier League scoret han åtte ganger, flesteparten på straffespark, og leverte målgivende pasninger ved syv anledninger.

Uniteds nummer 18 takker lagkameratene og klubben for at han tilpasset seg en ny klubb og liga så raskt.

– Når en klubb betaler 55 millioner euro, så har man allerede fått masse tillit fra klubben. Det startet allerede der, humret Fernandes på pressekonferansen, før han ga skryt til Solskjær og lagkameratene:

– Så har jeg hatt samtaler med trener og spillere, og som jeg sa, treneren snakker mye med meg om hvordan vi skal spille og at jeg skal gjøre tingene jeg gjorde i Sporting. Når man har en stemme bak øret som hjelper meg og laget med det, er det enklere.

Resultatene ga også selvtillit, forklarer spilleren som ble kåret til månedens spiller i Premier League i februar og juni, hans to første fulle spillemåneder i engelsk toppdivisjon.

– Jeg kan ikke si at det var lett, men vi vant kamper og jeg scoret mål. For meg var det lett fordi laget hjalp meg. Alle hjalp meg, treneren, støtteapparatet... Det ga meg mye selvtillit og gjorde det enklere for meg. Jeg har spilt i Italia, så jeg visste hvordan det var å spille utenfor hjemlandet mitt.

– Når man har så mye tillitt er det enklere å gjøre sitt beste, konkluderer Fernandes.

