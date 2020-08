Kjetil Rekdal (51) blir HamKam-trener

Klubben skriver i en pressemelding at Rekdal tar over som hovedtrener for HamKam. 51-åringen har skrevet en kontrakt som strekker seg ut 2020-sesongen.

– Vi har hatt en ekstremt krevende sesongstart og har erkjent at vi har behov for å styrke trenerteamet. Derfor er vi veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en kapasitet som Kjetil. Vi mener han er rett mann til å lede spillergruppa og trenerteamet oppover både på tabellen og fotballmessig. Vi vet at Kjetil trives aller best under press og mener han er perfekt for jobben i HamKam akkurat nå, sier daglig leder John Anders Rise i pressemeldingen.

HamKam har kun tre poeng etter ni kamper og ligger nederst i Obos-ligaen. De har ennå ikke vunnet en kamp denne sesongen.

– Dette var en utfordring som var naturlig for meg å ta da henvendelsen kom. Jeg bor rett i nærheten og har en sønn i klubben fra før og jeg synes det er ille å se tradisjonsklubben HamKam slite som de gjør i år. Jeg sa ja til jobben hvor målet naturligvis er å få HamKam tilbake på rett kjøl. Jeg er på trening allerede i morgen, med match mot Grorud hjemme mandag som første virkelige test, sier Kjetil Rekdal.

Rekdal har tidligere trent Aalesund og Vålerenga her hjemme. Hans siste jobb var i Start, der arbeidsforholdet ble avsluttet i 2019.

I begynnelsen av august besluttet HamKam å gjøre endringer i trenerteamet etter sviktende resultater. Daværende hovedtrener Espen Olsen gikk over til sportssjef, og de ville jobbe for å finne kandidater til hovedtrenerjobben.

Åtte dager senere ble det altså klart at Rekdal tar over etter Olsen.