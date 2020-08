Sjokkbilder: Her forsvinner supertalentet over brokanten

Rystende krasj for Remco Evenepoel.

Sportsnyhetene: se den vanvittige hendelsen i videovinduet over!



Det belgiske supertalentet Remco Evenepoel var med i ledergruppen da han krasjet ut av Il Lombardia med 50 kilometer igjen lørdag.

Bildene som rullet over tv-skjermene var av det grusomme slaget. 20-åringen var på vei over en bro da det gikk galt.

Han traff kanten, stupte over styret og havnet utenfor broen. Hvor langt han falt er umulig å anslå ut fra tv-bildene.

De første meldingene om Evenepoel er heldigvis positive.

– Han er ved bevissthet, skriver Il Lombardia på sin offisielle Twitter-konto.

– Han er på sykehuset i Como, der han er ved bevissthet og han blir undersøkt av det medisinske teamet. Vi håper å ha flere nyheter snart, skriver supertalentets lag, Deceuninck-QuickStep, på Twitter.

FRAKTES VEKK: Remco Evenepoel ble fraktet til sykehuset med ambulanse. Foto: Marco Bertorello / AFP)

Påkjørt av bil

Tyske Maximillian Schachmann kjørte rett inn i en bil som hadde forvirret seg inn i løypa, og svingte rett inn i ham.

– Det som skjedde med Evenepoel er noe som kan skje. Dette er utilgivelig av rittarrangøren og politiet, sier Eurosports kommentator om hendelsen.

Fuglsang-triumf

Il Lombardia ble vunnet av danske Jakob Fuglsang, som dermed ble den første dansken til å vinne det italienske monumentet.

Fuglsang triumferte også i en av sykkelsportens fem store endagsritt forrige sesong, da han vant Liège–Bastogne–Liège .

Fenomenet Evenepoel

På tross av sin unge alder er Remco Evenepoel allerede neste som et sykkelfenomen å regne. Denne sesongen har han vunnet Volta ao Algarve, Vuelta a Burgos, Vuelta a San Juan og Polen rundt.

Forrige sesong vant han Clásica de San Sebastián og tempoen i sykkel-EM. I sykkel-VM ble det sølv på tempoen, og det altså i en alder av 19 år.

Som junior var han så suveren at han vant landeveisrittet i junior-EM med nesten ti minutter.

Det er bare ti dager siden Evenepoels lagkamerat Fabio Jakobsen (23) var involvert i en skrekkvelt i Polen rundt. Han ble lagt i kunstig koma og man fryktet det verste, men heldigvis har det gått over all forventning for 23-åringen.

Il Lombardia, 243 km Bergamo – Como:

1) Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) 5.32.54,

2) George Bennett, New Zealand (Jumbo-Visma) 0.31 min. bak,

3) Aleksander Vlasov, Russland (Astana) 0.51,

4) Bauke Mollema, Nederland (Trek) 1.19,

5) Giulio Ciccone, Italia (Trek) 1.40,

6) Vincenzo Nibali, Italia (Trek) 3.31.

Norsk: 33) Odd Christian Eiking (Circus-Wanty) 13.04.

Artikkelen oppdateres!