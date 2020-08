Manchester United møter Sevilla i Europa Leagues semifinale kommende søndag. Oppgjøret blir Ole Gunnar Solskjærs tredje semifinale denne sesongen, etter at laget ble slått ut av henholdsvis Manchester City og Chelsea i Ligacupen og FA-cupen.

– Vi har allerede lært at det er vanskelig å tape semifinaler.

På pressekonferansen før semifinalen forteller Solskjær at han forventer en tøff kamp mot de hvitkledde fra Spania.

– Vi har hatt noen bra dager nå med forberedelser. Det er ikke ofte vi har seks dager mellom kamper. Fysisk vil vi være klare. Mentalt vil vi være klare, det er en semifinale og alle vil være en del av det.

– Når man er i en semifinale spiller man mot gode lag med kvalitet. Det er på tide at vi hever nivået, store spillere må levere i store øyeblikk. Et hvert lite øyeblikk kan vinne og tape kampen. Vi har vært i to semifinaler denne sesongen, og vi er glade for at vi nådde langt, men vi er ikke fornøyd. Vi vil ta et steg til, sa Solskjær.

– Ingen grunn til å klage

Kampen blir også United 61. kamp denne rekordlange sesongen. Premier League har bekreftet at samtlige lag skal få minst 30 dagers hvile mellom sesongslutt og start på neste sesong.

Finalen av Europa League spilles 21. august, så skulle United komme så langt vil de røde djevlene ikke starte ligasesongen før 21. september. På spørsmål fra TV 2 om hvordan United håndterer et tøft kampprogram og kort pause mellom sesongene, svarer kristiansunderen:

– Det er ikke noe poeng for meg å være bekymret for det. Autoritetene gir oss så mye hvile som mulig. Vi har minst 30 dager før sesongen starter, det betyr at vi kan gi spillerne to ukers ferie.

– Det er som det er, jeg ser ingen grunn til å klage, sier Solskjær, som sier at han har ingen bekymringer for neste sesong.

Håper at landslagssjefene hviler spillerne

Den tidligere Molde-treneren sier også at et tett kampprogram er gledelig for supporterne som får kamper på TV omtrent hver dag fra forskjellige turneringer. Samtidig poengterer han at den kjappe overgangen mellom sesongene kan medføre problemer neste sesong.

– Det er ikke lenge til vi kjører i gang igjen. Vi må være smarte når vi hviler spillere.

– Jeg må bare gjør det det beste ut av det gjennom sesongen. Jeg skal ta vare på dem der jeg kan, og forhåpentligvis gjør noen landslagstrenere det samme. Med han her for eksempel, sier Solskjær og peker mot sidemann Bruno Fernandes.

Så gjenstår det å se om protugiseren kan føre United til nok en seier, slik han gjorde mot FC København i kvartfinalen.

Se Sevilla-Manchester United på TV 2 og Sumo søndag fra klokken 20.30.