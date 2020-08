Erling Moe etter tapet: – Det flyter ikke for oss nå

Til tross for redusering fra Eirik Ulland Andersen, klarte ikke Molde å hente med seg poeng hjem fra Sarpsborg Stadion.

Sarpsborg 08 - Molde 2-1

Sportsnyhetene: Se målene over!



Da Sarpsborg 08 og Molde møttes lørdag ettermiddag, var det to lag som ønsket å slå tilbake etter sviende tap i forrige serierunde. En straffescoring og et strålende mål fra Ole Jørgen Halvorsen ble avgjørende da Sarpsborg sørget for Moldes andre tap på rad.

– Det flyter ikke for oss nå, det gjør det ikke. Jeg savner litt lekenhet og overskudd, den siste lille prikken over i-en sa Moldes hovedtrener Erling Moe til Eurosport etter kampen.

Moldes Magnus Wolff Eikrem var i likhet med Moe skuffet etter kampen.

– I bunn og grunn er det vel fortjent at de vinner, de er et bra lag. Vi er liksom ikke helt der, sa han.

Sarpsborgs Jørgen Strand Larsen bidro sterkt til seieren da han skaffet straffe etter et strålende solo-raid.

– Jeg begynte bli sliten, så jeg måtte ned i bakken faktisk, jeg hadde ikke noe valg. Jeg merket det utover i kampen at det kostet litt, det løpet. Men utrolig deilig med en fin seier i dag, sa 20-åringen om straffesituasjonen.

Straffespark avgjorde jevn første omgang

Første omgang bød på store sjanser til begge lag, men da Jørgen Strand Larsen på raid ble revet ned innenfor 16-meteren, var det Sarpsborg 08 som fikk muligheten til å ta ledelsen. Mustafa «Mos» Abdellaoue var sikker fra krittmerket og satte ballen trygt bak Molde-keeper Andreas Linde.

Molde presset voldsomt for en utligning før pause, men uten hell. Dette til tross for flere store sjanser for bortelaget, signert blant andre Eirik Ulland Andersen.

Dobling og redusering etter pause

Etter 56 minutter doblet Ole Jørgen Halvorsen ledelsen for hjemmelaget med en nydelig avslutning etter målgivende fra Ismaila Coulibaly. Molde slo derimot raskt tilbake. Kun tre minutter senere ble det omsider mål på Ulland Andersen. På målgivende fra Fredrik Aursnes headet han ballen forbi Sarpsborgs sisteskanse Aslak Falch.

Reduseringen så ut til å gi Molde et ekstra gir. Den siste halvtimen var det i stor grad Molde som tok grep om kampen. Med hele syv minutter lagt til var det et utslitt Sarpsborg-lag som stod i mot presset fra Molde i sluttminuttene.

Med tap for Sarpsborg ligger Molde nå fire poeng bak serieleder Bodø/Glimt, som gjester Sandefjord Arena søndag 18:00.