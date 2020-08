Tolletaten har satt barnefamilier i karantene

Tolletaten på Magnormoen i Innlandet melder lørdag ettermiddag at 53 personer er pålagt karantene.

– Mange av de reisende er barnefamilier som har vært på handletur i Charlottenberg. Vi minner om de gjeldende bestemmelsene og karanteneplikt ved reise til røde områder, skriver Tolletaten på Twitter.

Natt til lørdag ble svenske Värmland rød, men flere nordmenn tok likevel turen over for å handle. Hjemme venter karantene.

Mellom klokka 8 og 14 lørdag har Tolletaten pålagt 53 personer karantene. Mange av de reisende har vært på handletur i Charlottenberg, ifølge etaten. Foto: Annika Byrde/NTB scanpix

– Mellom klokka 08 og klokka 14 lørdag er totalt 53 personer satt i karantene som følge av grensepasseringer, sier fungerende seksjonssjef Kjersti Bråthen ved Grensekontrollseksjonen Kongsvinger til Romerikes Blad.

Ifølge Bråthen veksler forklaringene på hvorfor handleturen gikk til Charlottenberg.

– Enkelte forklarer at de har misforstått tidspunktet for iverksetting av endrede bestemmelser, mens andre reiser vel vitende om at de utsetter seg selv og andre for smittefare, sier hun videre.

Ved Töcksfors opplyser Tollvesenet at det har vært svært få grensepasseringer. (TV 2/NTB)