Kritisk til Rajas Northug-utspill

Til TV 2 sier Petter Northugs advokat Halvard Helle at han skulle ønske at kulturminister Abid Raja ikke hadde kommet med sin uttalelse om at skistjernen svekker idrettens omdømme.

Fredag fant politiet kokain i boligen til Petter Northug etter at han hadde blitt stanset da han kjørte i 168 kilometer i timen på E6. Det bekreftet skistjernen selv i sosiale medier.

– Petter har det veldig tøft akkurat nå, men han er sammen med folk som bryr seg om han og passer godt på han, men han trenger tid, sier Northugs avokat Halvard Helle til TV 2 lørdag.

Kritisk til uttalelse

Hendelsen har skapt reaksjoner. Blant annet sier kulturminister Abid Raja lørdag at Northug svekker idrettens omdømme.

– Det er tusenvis av barn og unge som ser opp til ham, og dermed er han med på å svekke omdømmet til idretten og han er ikke den rollemodellfiguren han bør være, sier Raja til NTB.

Det stiller Northugs advokat seg kritisk til.

– Jeg skulle ønske at kulturministeren ikke hadde kommet med akkurat dette utspillet, og grunnen til det er at det er et viktig rettsprinsipp at regjeringspolitikere ikke kommenterer pågående straffesaker, sier Helle.

– God dialog

Fredag skrev skistjernen på Instagram at han er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og at han vet at det nå blir en straffesak ut av hendelsen.

Northug har status som siktet i saken.

– Samarbeider Petter Northug med politiet i denne saken?

– Jeg kan bekrefte politiets opplysninger om at det er en god dialog i saken, sier han.