– Jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke har klart å gripe inn

Petter Soleng Skinstad har hatt flere samtaler med Petter Northug etter at han ble tatt for råkjøring og oppbevaring av narkotika.

– Dette er selvsagt både trist og leit. Handlingen, både det å kjøre for fort, i potensielt ruspåvirket tilstand og ha rusmidler hjemme, finnes det ingen tvil om at man må fordømme og sånn går det ikke an å holde på. Enkelt og greit, sier Petter Soleng Skinstad.

Han er TV 2s langrennsekspert, men understreker at han i denne sammenhengen ikke uttaler seg på vegne av kanalen, men som en nær venn av Petter Northug.

– Men man må ikke glemme at det er en person bak disse handlingene som trenger støtte og hjelp av de han har rundt seg. Jeg mener at når folk ligger nede og har det vanskelig, skal man virkelig stå på, hjelpe dem og sørge for at de får det lettere. For her er det ingen tvil om at Petter har en stor, stor jobb foran seg for å få livet på rett kjøl for sin egen del, men også for å vinne tilbake sin posisjon hos folket.

– Men det viktigste er den jobben han gjør nå og for resten av livet sitt, understreker han.

Skinstad forteller at han det siste døgnet har hatt flere samtaler med Northug.

– Det venter en del jobb for Petter, og den jobben har jeg tenkt å hjelpe ham med. Jeg kommer til å gjøre det som står i min makt for å hjelpe ham, men det er ingen tvil om at jeg har vært hundre prosent ærlig med Petter om hva jeg synes om denne saken. Han vet hva jeg tenker, hva jeg synes og at jeg vil hjelpe ham å få til en endring i sitt liv.

Nå mener Skinstad at andre folk også må hjelpe Northug, og at de som kjenner ham burde sett dette komme.

– Når folk har en krise i livet sitt, trenger de støtte. Dette som har skjedd nå er verken sjokkerende eller overraskende for de som har fått med seg ryktene, understreker han og utdyper:

– Jeg har selv dårlig samvittighet for at jeg ikke har klart å gripe inn og påvirke i en annen retning tidligere. Jeg synes det er både feigt og dårlige ledelse av dem som nå går ut og trekker seg vekk fra Petter.

– Det er viktig at Petter selv ønsker en endring, det er kun da de som vil han godt virkelig kan hjelpe ham. Nå må vi stå sammen, hjelpe ham opp på beina og vise at dette både er uakseptabel oppførsel og livsførsel. Etter det må folk gjerne vurdere om avtaler skal fornyes eller avsluttes, men du sparker ikke folk som ligger nede, mener Skinstad.