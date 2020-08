US Marines: – Vi trekker oss ikke ut av Norge

US Marines-talsperson varsler 1400 soldater til øvelser de neste seks månedene.

En talsperson for US Marines avviser at aktivitetene i Norge skal opphøre. Det amerikanske marineinfanteriet (USMC) skal imidlertid ikke lenger oppholde seg i Norge på helårsbasis, bekrefter han.

I sommer ble det kjent at US Marines reduserer antall soldater i Norge fra 700 til 20. De vil ha vesentlig færre soldater i Norge til daglig, men vil fortsette å sende soldater hit i forbindelse med øvelser.

– Vi trekker oss ikke ut, og vil tidvis ha et større antall marineinfanterister enn før, innenfor rammene av avtalen mellom USA og Norge, sier major Adrian Rankine-Galloway, talsmann for US Marines i Europa og Afrika.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen (51) visste ikke om endringene i aktivitetene til US Marines i Norge før de ble offentlig kjent. Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes ble overrasket da han fikk vite at US Marines vil avslutte ordningen.

1400 soldater skal øve

Rankine-Galloway sier til Marine Corps Times at den neste styrken som skal ankomme i midten av oktober, bare vil bestå av rundt 400 soldater.

Styrken som skal til Norge for å trene og øve på nyåret, blir imidlertid større: Rundt 1000 soldater skal være i Norge fra januar til mars.

Da den amerikanske militære tilstedeværelsen i Værnes og i Indre Troms i 2018 økte fra 330 til 700 soldater, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at avtalen hadde et femårsperspektiv.

Siden 2019 har US Marines jobbet med omfattende endringer som også får konsekvenser for aktivitetene i Norge. Et stabselement på rundt 20 personer skal være igjen på Værnes mellom øvelsene.

Selv om endringene i Norge kommer samtidig med at USA trekker ut nærmere 12.000 soldater fra Tyskland, er det ingen sammenheng mellom tiltakene, sier Rankine-Galloway.

Endringene i Norge skyldes sjefen David H. Bergers arbeid med å knytte US Marines nærmere til US Navy, forklarer han.