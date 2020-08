Måtte trekke seg: – Er det noe alvorlig galt med Bernal, er det krise for laget

Fjorårets Tour de France vinner lå på en sjuendeplass før lørdagens etappe, 31 sekunder bak sammenlagtleder Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Colombianeren har tapt tid til Roglic på de to siste etappene.

– Han har litt vondt i ryggen, og det beste for ham er bare å ta det med ro. Det er så kort tid til Touren at det er viktig at han gjør det 100 prosent riktig og være frisk til det, sier lagkamerat Geraint Thomas ifølge Cyclingnews.

– Jeg tror ikke det er et stort probem, det er bare for sikkerhets skyld. Han har kjørt to ritt fra før også, så han har de rittene han trenger. Det handler bare om å forsikre seg om at alt er 100 prosent, og at det ikke er noe problemer, fortsetter Thomas.

Flere veltet ut

Tidlig på lørdagens etappe røk to andre solide sammenlagtkandidater ut av rittet.

Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) og Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) var involvert i en tidlig velt.

Med Bernal, Buchmann og Kruijswijk ute betyr det at tre av de fire beste i fjorårets Tour de France er ute av Dauphiné.

Jumbo-Visma skriver på Twitter at Krijswijk har fått skulderen ut av ledd, mens Bora-Hansgrohe melder at Buchmann har noen dype sår.

– Krise for laget

TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad tror det er en klok beslutning å av Egan Bernal å trekke seg.

– Det tror jeg er kjempelurt, det er bare tull å fullføre om man ikke er hundre prosent fit for fight, sier han.

– Han har virket litt dau og stiv. Det er fornuftig å ta han ut av rittet. Det er ingen som spør om Dauphiné når du er i gang med Tour de France, fortsetter Kaggestad.

Men viser det seg at Bernals skade vil sørge for problemer også under Touren, mener sykkeleksperten at varsellampene blinker rødt for Ineos.

– Er det noe alvorlig galt med Bernal, er det krise for laget. De begynner å mangle kapteiner. Vi har håpe for Team Ineos og Gabriel Raschs del at det ikke er noe alvorlig, sier han.

– Det ser ikke lyst ut

Kaggestad trekker frem den 23 år gamle russeren Pavel Sivakov som den eneste han har latt seg imponere av på Ineos-laget den siste tiden.

– Det ser ikke akkurat lyst ut for øyeblikket, medgir han.

Geraint Thomas og Chris Froome har begge fungert som hjelperyttere under Dauphiné, og ser ut til å være et stykke unna sin beste form.

– De har vunnet sju av de siste åtte Tour de France-utgavene, så det er et veldig press på Ineos. De teller nok dager og setter støtteapparatet i full jobb med å få Bernal på beina. Å ta det med ro noen dager kan provosere frem en toppform. Vi får håpe det ikke er alvorlig, sier Kaggestad.

For sammenlagleder Primoz Roglic har det lite å si at Bernal er ute av Critérium du Dauphiné.

– Jeg tror ikke det endrer så mye for oss. Vi må fokusere på arbeidet vårt og forsøke å være best, sier han.

Sloveneren, som også har vært involvert i en velt lørdag, leder med 14 sekunder på sin nærmeste utfordrer Thibaut Pinot.