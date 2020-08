Odd-Bjørn Hjelmeset (48) synes situasjonen Petter Northug har havnet i er trist. Nå håper han at hans tidligere langrennskollega forstår alvoret og får hjelp.

– Jeg kan si som alle andre sier at dette er trist. Det mener jeg virkelig, det er utrolig trist, sier Odd-Bjørn Hjelmeset når TV 2 snakker med ham lørdag.

I løpet av langrennskarrieren har han vært med på å vinne flere medaljer sammen med Petter Northug, og han vet hvilket trøkk det har vært rundt Northug gjennom årene.

– Petter har et liv som rockestjerne, og får sykt mange tilbud om alt. Den populariteten til Petter er helt uten sidestykke. Han har ingen midt imellom, og det er et elsk/hat-forhold til folket, forteller Hjelmeset.

– Han har veldig mye bra i seg

Det var fredag kveld at Petter Northug selv informerte på Instagram at han hadde blitt tatt for råkjøring og oppbevaring av kokain.

– Jeg tar avstand fra det han har gjort, spesielt dette med narkotika. Det han har rotet seg inn i er fryktelig dumt, understreker Northugs tidligere lagkamerat.

Hjelmeset har mye godt å si om Northug, og mener han trenger hjelp for å snu situasjonen.

– Nå er det sånn at Petter er en person mange lytter til. Både journalister og andre har hyllet ham. På treninger er han utrolig flink til å ta vare på alle rundt seg. Jeg tror vi må hjelpe ham. Vi må passe på ham, for han har så veldig mye bra i seg. Og de tilbudene han har rotet seg bort i, med negativt fortegn, er det som må forsøkes å snu, mener Hjelmeset og utdyper:

– Petter har hatt veldig mange ja-folk rundt seg hele tiden, og det kan være bra det, men da blir du også litt påvirket. Da han var sykt godt på ski jobbet mange med ham for at han skulle ta de rette valgene hele tiden. Det er kanskje det han trenger nå også, en hard hånd som får han tilbake på rett spor.

– Kanskje han innser selv at han må ha hjelp

Hjelmeset mener også Northug kanskje burde fått hjelp på et tidligere tidspunkt.

– Det er synd at det kommer for seint. De harde hendene skulle vært der for en liten stund siden.

Han sammenligner det livet Northug har hatt som det en fotballspiller opplever med mange tusen fans på tribunen.

– Det er litt sånn Petter har hatt det. Han har hatt et vanvittig trøkk. Så har dette tatt en feil vending, og det er veldig trist.

Nå håper Hjelmeset at alvoret rundt denne hendelsen skal få Northug tilbake på rett spor.

– Ut ifra det jeg har forstått samarbeider han godt med politiet, og med tanke på det han la ut i går også så kanskje han nå innser selv av han må ha hjelp.