Én person pågrepet etter å ha angrepet politimann

Den varslede Sian-demonstrasjonen eskalerte lørdag ettermiddag. Én person er pågrepet etter at vedkommende slo en politimann i ansiktet med en stang.

Sian hadde varslet en markering lørdag ettermiddag. På bakgrunn av tidligere demonstrasjoner og markeringer som eskalerte i uroligheter, valgte politiet å stille med store styrker.

Markeringen begynte klokken 13. Operasjonsleder Tor Gulbrandsen sier til TV 2 at også under denne markeringen ble det uroligheter.

– Ettersom urolighetene ble større og større, førte det til skadeverk og fare for liv og helse, forklarer han.

Stein, stenger og falsker ble kastet mot markeringen. Politiet stod plassert mellom markeringen og annet publikum som hadde møtt opp.

– Én person er pågrepet etter å ha angrepet en politimann i ansiktet med en stang, opplyser Gulbrandsen.

Sian-leder Lars Thorsen ble forsøkt overdøvet av over 50 motdemonstranter som slo på grytelokk og andre metallgjenstander, da han talte. Gjerder var satt opp for å holde en håndfull Sian-aktivister og motdemonstranter atskilt.

– Det vil derfor være en god del politi på stedet både uniformert og sivilt for å opprettholde ro og orden, samt sørge for at den varslede demonstrasjonen blir gjennomført som planlagt, skrev politiet på forhånd på Twitter.

Sian skriver om seg selv at gruppen har som formål er «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge.»

Oslo mot rasisme oppfordret lørdag folk til å møte opp for å vise motstand mot Sians budskap under parolen «Ingen rasister på Furuset senter».

(©NTB)