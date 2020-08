– Jeg er lei meg på Petters vegne og jeg er bekymret for gutten. Faen, hva gjør vi nå?.

Ragnar Berg eier bedriften Norsk Limtre i Mosvik. Berg har kjent Petter Northug i alle år.

– Det er vel 15 år siden jeg første gang sponset Petter. Han har hele livet vært spesiell, på godt og vondt, sier Berg som også har reist verden rundt og sett bygdas store triumfere på ski, sier Berg til TV 2.

– Og i fjor høst bladde du opp 100.000 kroner og fikk med deg kommunen på en hyllest-fest for Petter Northug?

– Ja. Og ett år etterpå skjer dette.

Berg er preget av nyheten om Petter Northug som torsdag ble stoppet av politet på E6 i Ullensaker i 168 km/t.

Politiet mistenker den tidligere skistjernen for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Etterpå fant politiet kokain i hans hjem i Oslo.

- Jeg håper virkelig at Petter nå får hjelp. Selv her i Mosvik har jo ryktene gått om hans livsførsel. Etter det som skjedde med fyllekjøringen i 2014 blir det ekstra tragisk, for han er jo fortsatt et stort forbilde for mange. Men jeg dømmer ikke Petter. Jeg ønsker bare at han ikke skal være mer stolt enn at han selv søker hjelp - og tar imot hjelp.

- Det er tydeligvis vanskelig for noen idrettsutøvere å få et normalt liv etter at jubelen har stilnet. Jeg har iallfall sendt melding til Petter, der skrev jeg at jeg stiller opp dersom han trenger bistand på noen måte, sier Berg,