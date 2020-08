Det turkise vannet skjuler en dyster historie

Bildet av to som stuper ut i det turkise Lovatnet i Stryn kommune i Vestland har gått verden rundt.



Kjersti Kvamme fra Stryn, som til daglig jobber som designer og brand manager i Riccovero, husker augustdagen i 2019 godt. Hun og datteren Rebecca hadde vært på fjellet, og bestemte seg for å avslutte turen med et bad. Det var skikkelig varmt i lufta, og de ville dra til favorittstedet på en brygge inne i den frodige Lodalen.

– Det var ingen mennesker der. Helt uberørt og ikke et vindpust på vannet. Helt nydelig, friskt og rent, mimrer hun.

Kvamme delte et bilde fra badingen på Instagram, og fikk enorm respons.

DELTE BILDE: Kjersti Kvamme er designer og brand manager i Riccovero. Hun er i tillegg ivrig på Instagram og klatreguide i Via Ferrata i Loen. Foto: Privat

– Bildet har blitt repostet av så mange rundt om i verden, og de vil ha koordinatene til akkurat det stedet. Det var en fra Brasil som skulle til Loen å hoppe fra den brygga. Så han trengte koordinatene. Også måtte jeg fortelle akkurat hvordan jeg gjorde dette stupet, forteller Kvamme, mens hun ler godt.

Ulykke og død

Mange slike bilder fra området de siste årene gjorde Loen til en av de store ferievinnerne denne sommeren. Folk ville gjerne kopiere lokasjoner og motiv som influensere hadde delt i sosiale medier.

Mange av dem som reiser til Lodalen har fått med seg via bilder at dalen er fager, men få kjenner til hvorfor dalen også blir betegnet som farlig.

Det er bare noen ytterst få som fortsatt lever i dag som har fått kjenne på dalens virkelige vrede. Trygve Nesdal hadde akkurat startet i første klasse da livet deres ble fullstendig snudd på hodet, mens lillebror Sverre bare var en baby som fortsatt lå i vogna si.

RAMMET: Trygve Nesdal (91) var syv år og hadde nettopp startet på skole da Lodalsulykka rammet bygda deres. Her viser han frem avisutklipp han har tatt vare på. Foto: Frode Sunde / TV 2

De opplevde den siste av de to store Lodalsulykkene, som krevde til sammen 135 menneskeliv.

De to bygdene Nesdal og Bødal ble rammet av to enorme tsunamier som feide hus, mennesker og dyr ned i det nå så bildeskjønne vannet – i 1905 og i 1936.

– Dette bildet ble tatt 14 dager før ulykken, forteller Sverre Nesdal, mens han viser frem bildet han har hengende på veggen hjemme i Volda.

Bildet ble tatt av de seks brødrene hjemme på gården. Sverre var bare ett år gammel da raset rammet dalen for andre gang.

Bølgen i 1936 knuste deler av huset som familien til Trygve og Sverre bodde i. Men de var blant de heldige, og overlevde alle sammen. Andre hus ble rasert og ingen overlevde. Hele familier ble utryddet.

OVERLEVDE: Sverre Nesdal (85) var en av de overlevende etter Lodalsulykka i 1936. Sverre var ett år, og lå i en vogn og sov da bølgen traff huset de bodde i. Her står han med bilde av seg selv og de andre fem brødrene. Foto: Frode Sunde / TV 2

40 meter høy flodbølge

På veggen hjemme hos Sverre Nesdal henger også et bilde av foreldrene Rangvald og Kari. Det er akkurat 100 år siden de giftet seg i år, og Rangvald var en av de som opplevde begge ulykkene.

15. januar i 1905 løsnet et stort fjellstykke fra det 1493 meter høye Ramnefjellet. Rundt 870.000 tonn masse raste ut i vannet og laget en 40 meter høy flodbølge.

I Nesdal slapp de som bodde på indre del unna, mens på Ytre Nesdal knuste bølgen alle husene. Ingen overlevde her.

Den dramatiske historien kan fortelle at foreldrene på en av gårdene hadde reist til Bergen for legebesøk, mens de hadde hjelp hjemme av en nabokone som skulle passe barna. Kona på gården var tanten til Sverre sin far, og beskjeden de fikk da de returnerte var brutal:

– Da de kom inn i Loen på brygga, fikk de vite hva som hadde skjedd. Da var seks av barna til Jo og Synnøve drept. Det var ingen ting igjen, forteller Sverre.

På den andre gården på Ytre Nesdal hadde kona født en sønn på dagen, og fikk derfor besøk og hjelp etter fødselen av sin søster. Alle som var på gården omkom. Kun én av de 29 som omkom i Nesdal ble funnet.

Mistet 11 søskenbarn

På den andre siden av vannet gikk det også hardt utover gårdene.

Husene ved vannet i Bødal ble knust da bølgen feide inn over land. Her slapp noen fra ulykken, mens på en nabogård omkom alle. På det som ble kalt «bruk nummer 3», overlevde bare Oskar på fem år, helt uskadd. Eneste forklaringen han hadde på dette var: «Jeg stod på en fjøl.»

Rangvald, far til Sverre, opplevde å miste mange fra familien sin.

– Han hadde seks søskenbarn som han hadde lekt sammen med, og han hadde i tillegg fem søskenbarn i Bødal, forteller Sverre.

– Han mistet 11 søskenbarn?

– Ja, og dette gikk hardt inn på ham.

BOK: Her leser Sverre Nesdal i boka «Lodalen - Fager og Fårleg». Boka inneholder flere hjerteskjærende beskrivelser fra de som overlevde de to dramatiske rasulykkene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ny ulykke i 1936

Gårdene ble bygget opp igjen, og noen ble flyttet lenger inn på land. De trodde at dette gjorde at de nå var trygge om et nytt ras skulle komme. Men i 1936 skjedde det nok en gang.

Trygve Nesdal var syv år da ulykken igjen skulle ramme dalen hardt. Han er usikker på hvor mye av det han husker som er selvopplevd, og hvor mye av det som er ting han har blitt fortalt.

– Det første var jo at bølgen kom mens vi lå og sov om morgenen, og at bølgen slo over huset vårt. Så våknet jeg av braket og alle steinene og alt som kom inn. Da så jeg ut vinduet og så alt vannet, også tenkte jeg at nå har elva tatt nytt løp, forteller 91-åringen om de første minnene fra den dramatiske natten.

Men det var ikke elva, det var igjen stein fra Ramnefjell som denne gang hadde laget en enda større bølge. I fem-tiden på morgenen den 13. september 1936 løsnet minst 1.000.000 kubikkmeter med stein, som skapte en bølge på 70 meter. Raset var enda større enn i 1905, og ødeleggelsene var igjen enorme.

Det Trygve hadde våknet av var bølgen som knuste den ene veggen på huset deres, mens han lå i andre etasje og sov.

– Etter hvert fikk jeg beskjed om å komme ned. Vi måtte løpe avgårde opp jordet. Det kan jeg huske. Også husker jeg at far var ute og så om de kunne finne overlevende. Jeg husker at han kom og fortalte at de hadde funnet en nabojente som var like gammel som meg. Vi var jo akkurat begynt på skolen den høsten. Hun var litt i live, men hun døde i armene hans, forteller Trygve.

– Alle familiene var borte

Han har minner om et trist skue når ting hadde roet seg, og de så utover det som engang hadde vært grøderike marker som flittige bønder hadde bygd opp etter hardt arbeid.

– Ut på dagen så vi nedover vannet og så alt av rusk, husrester og alt annet som lå der. Jeg husker hvor fælt vi syns dette var, og tenkte på alle naboene som var borte. Det var tre hus som var totalt borte. Alle familiene var borte, forteller han.

Lillebror Sverre var bare ett år gammel og kan ikke huske det som skjedde, men har blitt fortalt hvordan han ble reddet.

– Naboene som bodde lenger oppe, sa at nå gikk det huset også. Bølgen gikk over mønet på huset vårt. Jeg lå i den innerste stua i barnevogna. Vogna ble knust. Så ble det stille, og da hørte far noen som skrek inne i stua. Han tok meg opp fra grus og jord som lå på gulvet. Jeg fikk ingen skader etter det som skjedde, forklarer 85-åringen.

Gårdene rett nedenfor der familien bodde, var nå borte. Bølgen hadde skylt husene ut i vannet. Alle her omkom.

STORE ØDELEGGELSER: Bilder av ødeleggelsene etter Lodalsulykka. I bakgrunnen er Ramnefjell med tydelige spor etter der stein hadde ramlet ut. Foto: NTB Scanpix

Hus knust til pinneved

På den andre siden av vannet, i Bødal, rammet den 70 meter høye bølgen med voldsom kraft. Noen av de som overlevde kunne fortelle at de våknet av bråket fra fjellet, og synet av bølga som skylte innover land.

Hus ble knust til pinneved, mens de ble skylt innover land. De som var inne i husene ble fraktet over 100 meter avgårde, mens det knaket og braket rundt de på alle kanter. Da bølgen nådde sitt høyeste punkt, trakk den med seg hus og vrakrester tilbake til vannet. Noen kunne krabbe ut av vrakrestene i live, men mange var sjanseløse.

Siden høsten hadde kommet var det kaldt, og de overlevende beskrev hvordan de kjempet seg frem til noen få bygninger som stod igjen etter bølgens herjinger. De flest var forslåtte og ikledd kun undertøy. Med kuttskader måtte de kjempe seg gjennom stein, grus og skarpe vrakdeler.

I boka til Sigurd Nesdal «Lodalen - Fager og Fårleg» har flere overlevende beskrevet de grufulle minuttene fra bølga kom, og til de kom seg i sikkerhet. Der kunne de legge seg ned og vente på at hjelpen skulle komme. Den gangen var det ikke vei innover dalen, og med et vann fullt av vrakrester tok det tid å komme frem med hjelp. Bølgen hadde også ødelagt båter langs hele vannet. Ødeleggelsene var enorme.

KNUST: Hus ble knust og flyttet av den enorme bølgen. Noen deler av hus stod igjen på land, mens mye ble dratt ut i Lovatnet. Foto: NTB Scanpix

– Burde vært storfilm

I dag er det lite som vitner om de dramatiske ulykkene ved idylliske Lovatnet. Kjersti Kvamme, som tok det populære Instagram-bildet av vannet, jobber også som guide i den populære via ferrataen i Loen. Hun opplever at få kjenner historien om hva som skjedde her.

– Jeg tror det er veldig overraskende for mange. Når jeg er guide i Via Ferrata, forteller vi om historien hver gang. Tsunamien skjedde ikke først i Thailand, her har det også skjedd for mange år siden. Det store flertallet vet ikke om det, forklarer hun.

FORTELLER: I jobben som guide forteller Kjersti Kvamme om de dramatiske ulykkene for mange år siden. Foto: Privat

Hun mener også at nettopp den dramatiske historien til dalen gjør at fascinasjonen blir desto større.

– Det er stort filmmateriale. Det burde jo vært laget en storfilm om det. For dette har jo skjedd to ganger til og med. Jo mer du er der inne, jo mer tenker du på det. Det er en ekstremt dramatisk historie. Jeg har stor respekt når jeg ser den veggen som står igjen etter at det falt ned der. Det er voldsomt, det er voldsomme naturkrefter. Dalen blir enda mer dramatisk når du kjenner historien der, og det blir et enda mer spesielt sted, forteller Kvamme entusiastisk.

Måtte flytte

Familien til Trygve og Sverre måtte forlate dalen etter ulykken.

– Vi ble tvangsflyttet. Det var ikke lov å bygge opp igjen eller bo der, forteller Trygve.

Han er nå bosatt på Røyse litt utenfor Hønefoss. På grunn av sykdom kunne han ikke dra til Lodalen den sommeren «alle» andre skulle besøke hans sommerparadis. Han har vært tilbake hver eneste sommer, bortsett fra det året han var i Tysklandsbrigaden, selv om man skulle tro en syvåring ville sitte igjen med en frykt etter å ha opplevd noe så dramatisk.

MINNESMERKE: Et minnesmerke er plassert mellom Nesdal og Bødal i Lodalen. Minnesmerket ble plassert der etter ulykken i 1905. Da raset gikk i 1936 skylte bølgen over nesodden, og rev med seg minnesmerket. En av de fire jernboltene ble revet bort, mens de tre andre ble bøyd ned slik de viser nederst i bildet. Minnesmerket ble reist på nytt etter ulykka i 1936. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg har aldri følt noe særlig skrekk av å være i Lodalen. Det kan jeg aldri huske. Og det var ikke noe terapi eller noe hjelp å få utenfra. Det var bare det vi selv snakket om når vi var der. Jeg har aldri følt meg redd der, forteller 91-åringen.

Men ulykken satte sitt preg på lokalbefolkningen i lange tider etterpå. 41 av de totalt 74 omkomne i den siste ulykken ble aldri funnet igjen. De fikk sin grav i vannet.

– Vi spiste jo ikke fisken fra Lovatnet i mange, mange, mange år, med tanke på at det var lik ute i vannet, sier Trygve.

Lillebror Sverre, som i dag er bosatt i Volda, besøkte Lodalen som vanlig denne sommeren.

– Da jeg kom oppover dalen så tenkte jeg, «så vakkert det er her».

Frykter at historien blir glemt

Tidligere kom mange for å se isbreen innerst i dalen, og for å se sporene etter de to store rasulykkene.

Denne sommeren kan det se ut som at kjendiser, influensere og ferierende nordmenn først og fremst har kommet for å se den norske naturen.

POPULÆRT: Mange kjente personer besøkte Loen i sommer og delte bilder i sosiale medier. Foto: Privat Diverse kjendiser i Loen sommeren 2020.

Sverre frykter at den dramatiske historien er i ferd med å gå i glemmeboka.

GODT SYNLIG: Såret i Ramnefjell er fortsatt godt synlig. De som drar innerst i Lodalen kan se sporene etter de to rasene som tok livet av 135 mennesker. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg kan tenke meg at det holder på å bli glemt alt sammen. Det er så mye annet som skjer andre plasser, svarer 85-åringen ettertenksomt.

Begge håper de å være tilbake i Lodalen neste sommer.

For Trygve og Sverre finnes det ikke noe alternativ til sommerferie i Lodalen. Hele familien med barn og barnebarn pleier å møtes i juli. Det som en gang var som en slagmark, har nå blitt et sommerparadis.

Og selv om såret i Ramnefjell fortsatt er godt synlig for alle som drar helt innerst i Lodalen, er de begge samstemte i utsagnet om at tiden leger alle sår.

Kilder: Boka «Lodalen - Fager og Fårleg», Sigurd Nesdal.