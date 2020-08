Omdømmeekspert: – Tror folk vil tilgi Northug igjen

Fredag kveld kom nyheten om at politiet fant narkotika i boligen til Petter Northug etter han var tatt for råkjøring.

Northug bekreftet dette selv på sosiale medier.

– Jeg har gjort en stor feil, skriver Northug i starten av innlegget.

Omdømmeekspert Trond Blindheim mener at hendelsen vil svekke skikongens rykte i tiden fremover.

– Han har fått et skudd for baugen. Det er trist og leit at det skjer enda en gang, forteller han til God Kveld Norge og forklarer videre:

– Hans renommé har blitt svekket, og karrieren blir satt på vent nå.

– Har tilgitt Northug før

Blindheim forteller at Northug nok vil kjenne på at samarbeid med investorer vil bli vanskelig. Det er allerede kjent at sykkellaget Uno-X har valgt å si opp sin avtale med Northug.

– Mange vil fordømme han, og ønsker ikke å bli assosiert med det han har gjort, sier omdømmeeksperten.

Likevel tror Blindheim at folk kommer til å tilgi Northug denne gangen også - etter hvert.

– Vi har sett før at folk tilgir veldig raskt, mens andre ikke gjør det, sier Blindheim.

Han forklarer at blant annet investorer nok vil bruke noen år før de ønsker å inngå avtaler igjen, mens andre kan tenke helt motsatt.

– Kanskje mange tenker det er trist at det skjer med et stort idrettsikon. Mens noen også tenker at de heller vil hjelpe han - at han trenger hjelp til å komme ut av dette, forteller Blindheim.

Blindheim forklarer at da Northug ble tatt for fyllekjøring i 2014, var det flere som valgte å tilgi han. Men at han virkelig vant hjertene til det norske folket tilbake da han gjorde det kjente rykket på femmila i Falun i 2015 - og vant.

Omdømmeekspert Trond Blindheim mener idrettsutøvere trenger hjelp til å trappe ned etter karrieren sin. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er en av de største opplevelsene jeg har hatt som TV-titter. Da fikk jeg gåsehud. Han ble den store helten i landet, ingen var i nærheten av han, sier Blindheim.

Selv om Northug ikke konkurrerer i skisporet lenger, har Blindheim tro på at han skal komme seg gjennom det.

– Han er såpass ressurssterk at jeg tror han kommer over det denne gangen også, sier han.

Trenger hjelp til å trappe ned

Selv mener Blindheim at idretten burde være oppmerksom på nettopp det å hjelpe Northug nå.

– Vi har sett det så mange ganger på utøvere. Det er åpenbart at de trenger hjelp når de skal trappe ned etter idrettskarrieren sin, forklarer omdømmeeksperten.

– De har fått en rus når de utøver idretten, så blir idretten borte og kjendisstatusen er ikke den samme som før.

Blindheim tror folk skjønner at han er en type som kan bli litt høy på seg selv, og sier Northug har en attitude som er mer lik en rockestjerne enn idrettsstjerne.

Eksemplene han gir er at Northug alltid har en kommentar på lur og egler svenskene, mens de andre opptrer som svigermors drøm.

PETTER NORTHUG: Politiet fant narkotika i Northugs bolig etter han ble tatt for råkjøring. Foto: Terje Pedersen

– I stedet for å fordømme han, så er det noe biologisk her. Han liker sterke sanseopplevelser og har en dragning mot arenaer med høy risiko, sier Blindheim.

Han trekker frem eksempler i en barnegjeng, og sier at Northug er den personen i gjengen som tør å klatre høyt i treet, gå lengst ut på isen eller stupe fra det høyeste tårnet.

Han mener det beste Northug kan gjøre nå er å beklage og legge seg flat, sone straffen, være ærlig og ta imot hjelp.