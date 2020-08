Danmark innfører krav om munnbind på kollektivtransport

Den danske statsministeren informerte lørdag om at det vil bli krav om bruk av munnbind på kollektivtransport.

Lørdag formiddag bekreftet den danske statsministeren Mette Frederiksen at fra og med lørdag 22. august vil det bli krav om bruk av munnbind på kollektivtransport.

– Smittetallet har steget. Det krever handling, sier hun.

Danmark skulle startet fase fire av gjenåpningen av samfunnet. Det blir imidlertid utsatt.

– Vi innfører nå et krav i Danmark om at man skal bruke munnbind på all kollektivtransport, til alle tider av døgnet.

Tidligere har bruk av munnbind kun vært en anbefaling. Nå blir det et krav. Frederiksen utelukker ikke at det kan bli nødvendig å innføre munnbindkrav flere steder, blant på matbutikker og på legesenter.

Årsaken til at kravet ikke trer i kraft før om en uke er slik at alle skal få kjøpt munnbind i tide.

Munnbindet skal brukes av reisende over 12 år, og gjelder på alle busser og private fjernbusser, tog, T-baner, ferger, taxier og stasjoner.

Lokal smitte

Den siste tiden har det blusset lokale smitteutbrudd flere steder i landet. Blant annet er Aarhus og Silkeborg hardt rammet. Frederiksen sier at de nå fokuserer på å bryte ned smitten lokalt.

– Vår oppgave er å få smitten ned, der den har blusset opp lokalt.

Hun opplyser om at man må følge nøye med, da det kan komme egne regler fra kommunene.

Det siste døgnet er det registrert 104 nye smittede av korona. Over 34.000 er testet for viruset i løpet av det siste døgnet.

Ifølge helseminister Magnis Heunicke er smitten primært i enkelte kommuner. Likevel har det blitt registrert smitte i flere kommuner.

Økonomisk krise

Som mange andre lang har også Danmark opplevd en økonomisk krise. Frederiksen understreker at den ikke er over.

– Vi er ikke gjennom denne økonomiske krisen ennå. Vi står midt i den.

Likevel påpeker hun at landet står et bedre sted nå, enn tidligere.

– Det kan vi takke hverandre for. Vi vurderer det slik at Danmark vl komme godt ut av dette, hvis det fortsetter slik.