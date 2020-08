Sier opp avtale med Northug

Sykkellaget Uno-X sier opp sin avtale med Petter Northug etter han ble siktet for råkjøring og kokainfunn.

– Vi inngikk avtale med Northug-teamet i et ønske om et godt og langsiktig samarbeid. Vi ser nå at fokuset vil handle om andre ting fremover. Vi synes det er trist, men også en svært alvorlig sak, sier sykkelsjef i Uno-X Pro Cycling, Jens Haugland, til TV 2.

Det var Adresseavisen som først omtalte at Uno-X avslutter samarbeidet.

Petter Northug ble stanset for råkjøring torsdag kveld, etter at politiet mistenkte han for å kjøre i ruspåvirket tilstand. Det ble også gjort funn av en mindre mengde narkotika i hjemmet hans.

Må ta hensyn

Haugland mener sykkellaget har en plikt til å gjøre en vurdering, etter det som har hendt.

– For oss som partnere må vi ta hensyn, og tenke hva det betyr for vår del.

Det norske profflaget inngikk en utstyrsavtale med Petter Northug i fjor høst. Haugland forklarer at samarbeidsavtalene nå vil bli terminert.

– Sykkellaget er midt i sesong, så vi vil finne andre løsninger for den leveransen vi har gjort på briller fra Northug, sier han.

– Trist og leit

Selv om avtalen termineres, håper Haugland at Northug får den hjelpen og støtten han trenger.

– Jeg synes dette er trist. Det er trist fordi det er en enorm idrettsutøver som har betydd så ufattelig mye for veldig mange, som nå kanskje trenger litt hjelp for å komme på rett side igjen.

Han håper fokuset vil bli rettet mot å ta vare på Northug.

– Vi håper selvsagt av fokuset blir rettet mot å ta vare på enkeltindivider, og at man stiller opp for hverandre. Men det er klart at situasjonen er alvorlig.

Først og fremst trist

Northug har også en sponsoravtale med volleballforbundet og sandvolleyballdueon Christian Sørum og Anders Mol.



SPONSORAVTALE: Petter Northug og sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Markedssjef i Norges Volleyballforbund Iver Horrem sier til TV 2 at de har startet en dialog med Northug-Eyewear.



– Foreløpig kjenner vi bare saken gjennom media, men vi har startet en dialog med dem, og det vil bli grundigere samtaler de neste dagene.



Han synes det først og fremst er en trist sak for Northug.

Skal ikke forhaste seg

Også Norges Skiforbund har en utstyrsavtale med Northug. Langrennssjef Espen Bjervig i Skiforbundet sier til TV 2 at det hele er tragisk.

– Vi må prøve å hjelpe videre så godt det lar seg gjøre. Det er tragisk.

På grunn av avtalene mellom partene sier Bjervig at det er naturlig å ha dialogmøter.

– Vi skal på ingen måte forhaste oss. Nå må vi sprette litt ball. Men det vil nok bli møter internt i Skiforbundet, og med Northug som samarbeidspartner, sier han.

Han sier de tar stor avstand fra det som har skjedd.

– All bruk av narkotika i kombinasjon med bilkjøring tar vi stor avstand fra. Det er grovt, men vi må huske på at det er en person oppi dette også.

Bjervig har foreløpig ikke vært i kontakt med Northug selv, men hatt dialog med teamet i merkevaren Northug.

Saken oppdateres.