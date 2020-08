Gunde Svan fikk sjokk da han hørte om at Petter Northug ble tatt for råkjøring og besittelse av narkotika i sitt hjem.

Gunde Svan, som har vært medprogramleder sammen med Petter Northug i TV 2-programmet «Landskampen», er sjokkert over hendelsen.

– Min første tanke var: Det kan ikke være sant!, skriver Svan i en SMS til TV 2.

Innspillingen av programmet ble ferdig i sommer.

– Vi har arbeidet sammen i hele sommer med programmet. Alt med innspillingen har vært perfekt. Vi hadde et bra samarbeid og komplimenterte hverandre. Det fløt uten problemer, sier han.

– Håper han tar lærdom

Den svenske langrennsløperen Frida Karlsson var én av deltakerne på det svenske laget i programmet. I en SMS til svenske Expressen skriver hun at hun synes det hele er trist.

– Det er trist, virkelig trist, skriver hun.

TRIST: Den svenske langrennstjerner Frida Karlsson håper Petter Northug tar lærdom etter han ble stanset for råkjøring, og mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

– Jeg håper Petter tar lærdom av dette nå. For dette er ikke den Petter jeg har lært å kjenne.

Northug ble stoppet av politiet for råkjøring langs E6 i Ullensaker torsdag kveld. Det ble tatt en blodprøve, da politiet mistenkte at han kjørte i ruspåvirket tilstand.

Det ble også gjort funn av narkotika i hjemmet hans.

Innrømte feil

På sin Instagram-profil innrømte den norske skikongen fredag kveld at han hadde gjort en stor feil.

– I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain, skrev han.

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.

Et forbilde

Karlsson har tidligere uttrykt hvordan Northug har vært et stort forbilde for henne som idrettsutøver opp gjennom årene. Til TV 2 har hun tidligere fortalt at hun var fascinert over Northugs evne til å alltid gå sine egne veier.

– Jeg synes det er bra at han letter på stemningen i blant. Jeg synes ikke at det alltid skal være steinseriøst og stereotypisk, slik som det i blant er med langrennsløpere. Vi er alle ulike og har ulike personligheter, og jeg synes det er kult at han fremhever sin personlighet så mye i media. Han fremhever gleden til langrennssporten, og det er det jeg synes er så viktig. For det er derfor vi holder på med denne sporten.

21-åringen inngikk i tidligere en samarbeidsavtale med Northugs sportsbrillemerke.