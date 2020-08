Kvinne (35) angrepet av hai

En 35 år gammel kvinne ble lørdag sendt til sykehus med alvorlige skader etter et haiangrep, melder australske medier.

Angrepet skjedde lørdag formiddag lokal tid nær Port Macquarie, om lag 400 kilometer nord for Sydney.

Den kvinnelige surferen skal ifølge politiet ha fått store skader beina. Haien slapp først grepet om kvinnen da en annen surfer slo til haien, skriver The Sydney Morning Herald.

Det er bare to uker siden en surfer i 20-årene ble angrepet av en hai ved et populært surfested 200 kilometer sør for Perth.

Surferen ble bitt i beinet ved Bunker Bay, nær Leeuwin-Naturaliste nasjonalpark og fløyet til sykehus i Perth.

I alt seks personer har blitt drept i haiangrep i Australia i år og ytterligere seks er alvorlige skadd, ifølge oversikten til Taronga Zoo i Sydney.

Det gjør 2020 til ett av de verste årene for haiangrep som er registrert.

Ifølge australske ABC kan økningen i haiangrep skyldes at haiene følger hvalene som migrerer nordover.