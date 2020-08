FNs sikkerhetsråd sier nei til å forlenge våpenembargoen mot Iran

– Sikkerhetsrådets manglende besluttsomhet for å forsvare internasjonal fred og sikkerhet er utilgivelig, sa Pompeo i en uttalelse før rådet hadde offentliggjort resultatet av avstemmingen.

Pompeo ba i slutten av juni FNs sikkerhetsråd om å forlenge våpenembargoen, som utløper i oktober.

Hevingen av embargoen var inkludert i den internasjonale atomavtalen inngått mellom Iran og verdenssamfunnet i 2015, FN-resolusjon 2231.

Sikkerhetsrådet «avviste et fornuftig forslag om å forlenge den 13 år lange embargoen mot Iran og baner vei for at verdens ledene sponsor av terrorisme kan selge våpen uten FN-restriksjoner for første gang på over et tiår», påpeker den amerikanske utenriksministeren, ifølge Reuters.

USA har blitt mer og mer isolert i spørsmålet om Iran i sikkerhetsrådet siden president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen med Iran i 2018.

Det var ikke ventet at USA skulle få ni stemmer i sin favør. Dermed var det ikke nødvendig for Russland og Kina å legge ned veto mot forslaget, noe landene hadde antydet at de var forberedt på å gjøre.

(©NTB)