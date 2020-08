Forventer munnbindkrav i Danmark – kjede har satt prisen til tre kroner stykket

Flere danske medier melder at landet trolig vil innføre munnbindplikt på offentlig transport, og at nyheten blir lansert lørdag.

Ifølge flere danske medier, deriblant radiokanalen DR, Ekstrabladet og danske TV 2, forventes det at Danmarks statsminister Mette Frederiksen lørdag formiddag vil komme med nyheten om at det innføres munnbindplikt på offentlig transport i landet.

Per nå har Danmark en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivreiser der det er vanskelig å holde god nok avstand. I tillegg har noen kommuner i Midt- og Østjylland innført lokale krav som følge av smitteutbrudd.

– Dekker tapet

At det vil komme et krav er ikke noe som er offentlig bekreftet, men noe radiokanalen får opplyst fra flere kilder, skriver de. Det er heller ikke kjent når et eventuelt tiltak vil tre i kraft. Ifølge Ekstrabladets kilder vil et slikt krav ikke trå i kraft med en gang.

Ifølge en oversikt DR laget tidligere denne uken varierte stykkprisen på munnbind i danske apoteker og butikker da mellom 2 og 15 danske kroner, altså 2,83 og 21,21 norske kroner. Til sammenligning lå stykkprisen til munnbindende hos de norske apotekene Vitusapotek, Apotek1, Farmasiet og Boots i hovedsak mellom 9,98-15,99 natt til lørdag, med ett unntak som koster 49,95.

Coop Danmark, som driver blant annet Kvickly, SuperBrugsen og Dagli'Brugsen, er blant dem som har satt munnbindprisen ned.

– Coops ledelse har besluttet at alle munnbind skal settes til tre kroner stykket. Om ett munnbind for eksempel kostet ni kroner stykket før, så dekker Coop tapet sentralt, sier kommunikasjonsjef Lars Aarup i Coop til Ekstrabladet.

Det tilsvarer 4,24 norske kroner.

Aarup sier de ikke har noen forventninger til hva som kommer under lørdagens pressekonferanse, men sier interessen for munnbind har økt kraftig i landet den siste tiden.

– Vi sender ut en million pakker om dagen. En million mandag. En million tirsdag. En million onsdag. En million torsdag. En million fredag. Vi sender ut så lenge det er varer, sier han.

Coop Danmark har ifølge Ekstrabladet over 1200 butikker i Danmark.

Vil ikke tvinge ned prisen

Ifølge DR har landets helseminister Magnus Heunicke makten til å bestemme hva prisen for smittevernutstyr som munnbind skal prissettes til som følge av lovverk som ble innført da koronaviruset kom til landet, men ministeren har vært tydelig på at dette ikke vil bli tatt i bruk.

– Målet er at markedet skal holdes i gang i Danmark, i likhet med hvordan det har fungert i resten av Europa. Så kan vi få prisen presset ned til et fornuftig nivå, og leverandørene får skrudd opp deres leveranser til forretningene som selger munnbind, sier han til radiokanalen.

Munnbindkrav flere steder

Som følge av en økende smittetrend har minst seks danske kommuner innført munnbindplikt den siste tiden. Torsdag ble det ifølge danske TV 2 også innført munnbindplikt på alle sykehus i Midt- og Vestjylland. Denne helgen begynte også alle togførerne hos DSB å bruke munnbind under rushtrafikken.

– Det er stigende smittetall i landet, og på denne måten kan vi støtte opp om helsemyndighetene ved å gjøre dette til et krav, altså at våre ansatte bruker munnbind i rushtrafikken, sier informasjonssjef i DSB, Tony Bispeskov, til TV 2 Danmark.

Ifølge TV-kanalen er det også tilfeller av skoler som innfører munnbindkrav, deriblant Roskilde Katedralskole og Nyborg Gymnasium.