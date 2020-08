– Jeg kan løpe fortere i fremtiden

Klokka nærmet seg midnatt da TV 2 endelig fikk tak i Jakob Ingebrigtsen på telefon i Monaco etter europarekorden på 1500 meter. Og stemningen var ikke noe dårligere drøye to timer etter det historiske løpet på 3.28,68.

– Ja, det var litt av en tid. Jeg tok virkelig et jafs på persen min. Jeg er sykt fornøyd, humrer Jakob Ingebrigtsen mens han venter på middagen.

– Kan løpe fortere

Men Jakob Ingebrigtsen hadde ikke vært Jakob Ingebrigtsen om han allerede ikke har begynt å tenke på hvordan han kan bli enda bedre.

– Når tar du verdensrekorden?

– He, he. Det er jo faktisk ikke så langt ned til 3.26. Jeg trenger nok et par år, sier han, før han modererer seg litt.

– Jeg har brukt noen år på å komme ned til 3.28. Og det er et enormt jafs jeg tar i dag. Det begynner å bli tynt i rekkene med folk som har løpt under 3.30. Og det å ta et sånt jafs som jeg gjorde i dag fra 3.30 er et ganske langt steg. Og steget er enda lengre fra 3.28 til 3.26.

– Men jeg kan løpe fortere enn dette, konkluderer han.

For det var ikke noe overraskelse for verken han selv, eller pappa Gjert at kanontiden kom i Monaco.

– Jakob sa til meg allerede for 14 dager siden at han kom til å ta europarekorden, forteller pappa Gjert.

Jakob bekrefter historien.

– Ja, det stemmer. Jeg følte at jeg hadde mer inne enn da vi løp her i fjor. Da ble det ikke noe maks løpsopplegg. Så vet jeg at hvis jeg greier å få ut det jeg gjør på trening, så blir det bra.

– På hvilken måte og hvilke målinger merker du det?

– Vi måler mye, og jeg har hatt en følelse av at jeg har løpt raskere med mindre laktat. Så har jeg ikke stått over en eneste økt siden VM i fjor. Og når man kan trene med den kvaliteten over tid, så vet vi at det blir bedre. Å få en slik kontinuitet i treningen er viktig for å få framgang.

– Ikke skremt

Rett etter rekordløpet til 19-åringen, ble han vitne til at Joshua Cheptegei satte verdensrekord på 5000 meter med 12.35,36.

– Det er gøy at gamle rekorder blir slått. Selv om det er litt synd for meg siden de blir enda vanskeligere å ta. Men den tiden er drøy.

– Ble du skremt?

– Nei. Man må bare hedre de som legger ned den jobben som skal til for å ta rekorder.

Jakob Ingebrigtsen har fortsatt ikke vært under 13 blank på 5000 meter. Men mange mener at han på sikt kanskje kan bli enda bedre på halvmila, enn på 1500 meter.

– Tror du 3.26 er tøffere å slå enn 12.35?

– Det har jeg ikke tenkt over. Men begge er rekorder som folk egentlig ikke har vært i nærheten av å slå. Så det er tøft.

Jakob Ingebrigtsen har ingen planer om å prøve seg på 5000 meter denne sesongen.

– Nei, vi får se hvilke løp det blir. Noe kommer vi til å stille på. Men det blir mest sannsynlig mile (engelsk mil), eller 3000 meter. Så skal jeg prøve å sette noen gode tider.

– Rent teoretisk. Hvis du skal ta en verdensrekord på 1500 meter. Hvor skal de hente de drøye to sekundene?

– Litt over hele linja. Det er viktig å få flyten hele veien. Hvis man hadde hatt en rygg hele veien så hadde det vært bedre. Sånn som i dag så må jeg bremse litt når jeg tar igjen Cheriouyt. Det taper man litt flyt på.

Allerede da Jakob Ingebrigtsen var 14 år fortalte han TV 2 at han ikke regnet med å være fysisk robust nok til å bli best i verden før han var i 20-årene.

– Alle løpere trenger et visst antall kilometer i beina før de tar ut sine beste løp, sa en purung Jakob den gangen.

Han er fortsatt tenåring, og fyller 20 år først i slutten av september.

– Jeg har troen på at jeg kan løpe fortere i framtiden. Det er ekstremt vanskelig å si hvor fort. Men alle perser kan forbedres. Det er alltid noe man kan bli bedre på, sier han.