TV 2: – Dette er en alvorlig sak

Petter Northug (34) gikk åpent ut i sosiale medier fredag kveld og innrømmet råkjøring og narkotikabeslag.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain, skriver Northug på Facebook og Instagram.

TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl fikk nyheten fredag kveld.

– Dette er en alvorlig sak. Vi skal bruke de neste dagene på å prate godt med Petter, og komme til en beslutning, sier Dahl.

– Vi fikk vite dette nå ikveld, så det er fortsatt veldig ferskt. Vi kommer til å ha tett kontakt med Petter, sier han.

Landskampen

Petter Northug er som kjent programleder for TV 2-satsingen Landskampen, der norske og svenske idrettshelter skal kjempe mot hverandre.

Jan-Petter Dahl forteller at hendelsen ikke kommer til å påvirke programmet, som skal sendes på TV til høsten.

– Produksjonen er satt, og dette vil ikke påvirke programmet, sier han.

Legger seg flat

Den tidligere langrennsstjernen legger seg nå helt flat.

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skriver Northug på Facebook.