Det var nemlig ikke bare Warholms nest beste løp noen sinne. Det er også den beste sesongåpningen noen sinne av noen utøvere i historien.

– Det var en fyr som fortalte meg det. Så det må jo sies å være bra, ler Warholm på vei hjem fra banen i Monaco sent i går kveld.

– Løpet ditt så så bra ut at man nesten ble overrasket over at du ikke gikk under 47 sek. Er du enig?

– Ja, jeg hadde nesten fortjent det i dag, haha. Nei, nå har jeg ikke fått sett løpet skikkelig, men det føltes veldig jevnt. Jeg gikk 13 steg mellom hekkene, og avslutningen var nok min beste noensinne, sier han.

Sulten på mer

Etter planen var dette det eneste Diamond League stevnet Warholm skulle løpe 400 meter hekk i. Men fortsatt høy på seiersrusen, åpner han for å endre planene. Så fremt det lar seg gjøre med den vanskelige situasjonen rundt om i Europa med Covid-19.

– Man får liksom smaken på det gode liv. Det gir mersmak. Så vi må se hvilke muligheter vi har. Det er et stevne i Roma der det er 400 hekk, så vi får sitte på gjerdet å se hvordan situasjonen er. Italia er gult nå, men vi vet ikke hva som skjer om tre uker. Men det hadde vært bra å få utnyttet litt av den gode formen, sier Warholm.

Ulsteinvikingen har ikke løpt 400 hekk siden VM i Doha før kanonløpet i Monaco.

– Det er nå man merker hvor mye man har savnet dette. Det er godt å være tilbake. Det er jo dette vi lever for, og ha litt konkurrenter å bryne seg på, sier han.

Trener Leif Olav Alnes er som vanlig mer nøktern utad enn sin elev. Og tør ikke si om det blir flere stevner på Warholm den nærmeste tiden.

– Vi vil ikke ta noen sjanser. Det er ekstremt viktig at vi gjør vår del av jobben i den dugnaden vi er en del av. Det er faktisk viktig. Hvis alle gjør en jobb, så blir vi kvitt det raskere, sier Alnes.

– Motvind og regn

– Jeg tror ikke vi trenger å se på Yr for å spå at det kommer til å bli fem grader, regn, og motvind over hele banen i Bergen. Karsten Warholm

Neste 400 hekk-løp som er spikret for Warholm er nemlig på NM i Bergen i slutten av september. Og i kjent spøkefull stil sier han følgende om muligheten til å løpe fort i Vestlandets hovedstad.

– Jeg tror ikke vi trenger å se på Yr for å spå at det kommer til å bli fem grader, regn, og motvind over hele banen i Bergen, ler Warholm.

Han gir arrangørene i Monaco god karakter i gjennomnføringen av stevnet.

– Det har føltes trygt å være her. Det er i utgangspunktet bra utført helsemessig, selv om det selvsagt er vanskelig å konkludere før etterpå, sier Warholm.

– Men hittil har det vært veldig bra. Vi har hatt maskepåbud utenfor stadion, og utenfor leiligheten der vi bor. Vi har hatt masker på mellom oppvarmingsbanen og stadion. Så de har kjørt et strikt opplegg.

Derfor vil han ikke ha betenkeligheter med å delta i et nytt Diamond League-stevne.

– Vi ser at de som arrangerer disse stevnene ha strenge pålegg for å gjennomføre. Og det er bra.