Politiet med narkotikafunn i Petter Northugs hjem

Petter Northug innrømmer i sosiale medier at politiet har funnet narkotika i boligen hans. Det skal ha skjedd etter at ble stoppet av politiet i en fartskontroll, der han fikk førerkortet beslaglagt.

– Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain, skriver Northug.

Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt bekrefter til TV 2 at Northug ble målt til 168 km/t i 110-sonen da han ble stoppet, altså 58 km/t over fartsgrensen.

Northug var også mistenkt for å være narkotikapåvirket da han ble stanset.

#E6 #Ullensaker 20:15 UP har stanset en mannlig fører i 30-årene. Målt til 168km/t i 110-sonen. Mistenkes for å være narkotikapåvirket. Også gjort funn av narkotika. Førerkortet er beslaglagt og sak opprettes. — Politiet i Øst (@politietost) August 13, 2020

– Fortvilet og redd

Den tidligere langrennsstjernen legger seg nå helt flat.

– Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort, skriver Northug på Facebook.

Northugs forsvarer er ordknapp.

– Jeg viser til det han har skrevet på Instagram og Facebok, skriver Halvard Helle til TV 2.

Kontroverser

Det er ikke første gang langrennskongen med 13 VM-gull på samvittigheten havner i trøbbel.

I starten av mai 2014 krasjet Northug sin Audi A7 i beruset tilstand ved Byåsen i Trondheim. Han ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel.

På det tidspunktet hadde Northug vurdert å legge opp. Han var lei etter OL i Sotsji.

– Det er en episode jeg helst skulle vært foruten. Det er en episode som hører med i historien om Petter Northug. Jeg har lært mye av den. Den episoden fikk meg til å forlenge langrennskarrièren frem til i dag. Jeg hadde mest sannsynlig ikke vært på startstreken i Falun hvis ikke den episoden hadde skjedd. Jeg hadde mest sannsynlig vært ferdig etter Sotsji-mesterskapet hvis den episoden ikke hadde skjedd. Den var med og rotet litt i de gamle nervene fra barndommen slik at jeg klarte å rote meg inn i systemet et år til frem mot mesterskapet i Falun. Selv om jeg skulle vært foruten det, var det lærerikt. Jeg følte jeg brukte episoden riktig frem mot VM, har Northug sagt tidligere.

Northug ble den store VM-kongen i Falun året etter, med sine fire gull.

I desember 2018 kunngjorde Northug at han la opp som langrennsløper, etter noen tunge sesonger. Siden den gang har Northug blant annet jobbet som langrennsekspert for TV 2 og skal i høst være leder for programmet «Landskampen». Han har også utviklet sin egen sportsbrille-kolleksjon.