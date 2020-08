Historisk rekord – fikk ni av ti Amandapriser

GOD KVELD NORGE (TV 2): Prisrekord til «Barn» under årets Amanda-utdeling.

Filmen «Barn» mottok fredag ni av de ti Amandaprisene den var nominert til. Så mange priser har ingen norsk film fått før.

«Barn», som handler om etterdønningene etter at en 13 år gammel gutt dør i en ulykke på en skole, fikk svært gode anmeldelser etter at den hadde premiere på filmfestivalen i Venezia i fjor. Filmen var nominert til halvparten av de 20 prisene som skulle deles ut fredag kveld.

Det endte med pris for beste kinofilm og for best regi, beste mannlige skuespiller og birolle, filmmanus, foto, klipp, lyddesign og originalmusikk.

Den eneste av nominasjonene som glapp, var prisen for beste kvinnelige skuespiller. Den gikk til Andrea Bræin Hovig for «Håp». «Håp» fikk også prisen for beste produksjonsdesign/scenografi, mens «Spionen» fikk to priser: beste maske/sminke og beste kostyme.

Amandakomiteens ærespris gikk til Bente Erichsen, produsent, regissør og tidligere styremedlem i Norsk filminstitutt.

Stolte skapere

Da alle nominasjonene til «Barn» ble kjent i juni, var de som var med svært stolte da de kommenterte det til NTB.

– Det føles som at kvalitet blir belønnet, sa produsent Yngve Sæther.

Den forrige prisrekorden var det for øvrig «Kongens nei» som sto for, etter at den fikk åtte priser i 2017.

Årets Amandapriser ble kunngjort under en festsending fra studio i Oslo, sendt på NRK fredag, med kjente skuespillere, eksperter på film og andre gjester.

Se alle vinnerne i kveldens Amandaprisutdeling i bunnen av saken.

Thorbjørn Harr vant sin første pris

Skuespiller Thorbjørn Harr vant pris for beste mannlige birolle for sin innsats i filmen «Barn».

– Det er helt fantastisk. Jeg er kjempeglad, stolt og det er en stor ære, sier Harr til God kveld Norge.

BESTE MANNLIGE BIROLLE: Thorbjørn Harr.ix Foto: Jan Kåre Ness

Dette er hans første Amandapris, og han har ikke riktig enda funnet ut hvor han skal sette statuetten hjemme.

– Det blir et veldig fint møblement hjemme, men jeg har ikke bestemt meg for hvor jeg skal sette den, forteller Harr og legger til:

– Jeg har ikke noen peishylle, så jeg må kanskje bygge ny peis, ler han.

I takketalen sin velger han å takke alle i produksjonen som har jobbet med filmen, og understreker at man ikke får en Amandapris uten gode mennesker rundt seg.

Han takker også kona si som sitter i salen, og mener hun har gjort han til en bedre skuespiller.

– Som skuespiller bringer man seg selv inn i rollene man utfører, og hun har på en måte gitt meg en enda dypere forståelse av meg selv. Hun er et klokt menneske, skryter Harr.

Harr synes det er stas å være en del av en film som får så mange Amandapriser.

– Prisdrysset viser at folk har satt pris på filmen, forklarer han.

Folkets Sabeltann

I sommer har folk kunnet stemme fram sin favoritt til publikumsprisen Folkets Amanda, og vinneren ble «Kaptein Sabeltann og jakten på den magiske diamant».

Blant andre filmer som fikk én pris hver var «Flukten over grensen», som fikk prisen for beste barnefilm, «Selvportrett», som fikk beste dokumentarfilm og «Tunnelen», som ble tildelt prisen for beste kvinnelige birolle.

«The Manila Lover» ble kåret til beste kortfilm, mens prisen for beste visuelle effekter gikk til «Askeladden – I Soria Moria slott».

Her er årets vinnere:

Beste norske kinofilm:

● «Barn» (regi Dag Johan Haugerud, produsent Yngve Sæther)

● «Håp» (regi Maria Sødahl, produsent Thomas Robsahm)

● «Selvportrett» (regi Katja Høgset og Espen Wallin, regi og produsent Margreth Olin)

Beste regi:

● Dag Johan Haugerud for «Barn»

● Jorunn Myklebust Syversen for «Disco»

● Maria Sødahl for «Håp»

Beste mannlige skuespiller:

● Jan Gunnar Røise for «Barn»

● Herbert Nordrum for «Fjols til fjells»

● Stellan Skarsgård for «Håp»

Beste kvinnelige skuespiller:

● Henriette Steenstrup for «Barn»

● Josefine Frida for «Disco»

● Andrea Bræin Hovig for «Håp»

Beste mannlige birolle:

● Jonatan Rodriguez for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

● Thorbjørn Harr for «Barn»

● Alexander Scheer for «Spionen»

Beste kvinnelige birolle:

● Yngvild Støen Grotmol for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

● Gjertrud L. Jynge for «Håp»

● Ingvild Holthe Bygdnes for «Tunnelen»

Beste barnefilm:

● «Askeladden – I Soria Moria slott» (regi Mikkel Brænne Sandemose, produsent Åshild Ramborg og Synnøve Hørsdal)

● «Flukten over grensen» (regi Johanne Helgeland, produsent Cornelia Boysen)

● «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» (regi Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune, produsent Heidi Palm Sandberg, Eirik Smidesang Slåen og Ove Heiborg)

Beste dokumentarfilm:

● «Alt det jeg er» (regi Tone Grøttjord-Glenne, produsent Anita Rehoff Larsen)

● «iHuman» (regi Tonje Hessen Schei, produsent Jonathan Borge Lie)

● «Selvportrett» (regi Katja Høgset og Espen Wallin, regi og produsent Margreth Olin)

Beste filmmanus:

● Dag Johan Haugerud for «Barn»

● Maria Sødahl for «Håp»

● Maja Lunde for «Flukten over grensen»

Beste utenlandske kinofilm:

● «Joker» (regi Todd Phillips, distributør SF Studios Norway)

●«Once Upon a Time… In Hollywood» (regi Quentin Tarantino, distributør SF Studios Norway)

● «Parasitt» (regi Bong Joon-ho, distributør Arthaus)

Beste kortfilm:

● «De berørte» (produsent Stine Blichfeldt, regi Rikke Gregersen

● «The Manila Lover» (produsent Lotte Sandbu og Nina Barbosa Blad, regi Johanna Pyykkö)

● «Menneskets opprinnelse» (produsent Merete Korsberg, regi Pjotr Sapegin)

Beste originalmusikk:

● Ginge Anvik for «Askeladden – I Soria Moria slott»

● Peder Kjellsby og Arnaud Fleurent-Didier for «Barn»

● Marcus Paus for «Torden»

Beste produksjonsdesign/scenografi:

● Ragnhild Juliane Sletta for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

● Merete Bostrøm for «Askeladden – I Soria Moria slott»

● Jørgen Stangebye Larsen for «Håp»

Beste lyddesign:

● Yvonne Stenberg for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

● Gisle Tveito for «Barn»

● Svein-Ketil Bjøntegård og Johan Rasmus Pram for «Disco»

Beste maske/sminke:

● Asta Hafthorsdottir for «Askeladden – I Soria Moria slott»

● Teamet bak Disco, v/Jorunn Myklebust for «Disco»

● Siw Järbyn for «Spionen»

Beste foto:

● Øystein Mamen for «Barn»

● Marius Matzow Gulbrandsen for «Disco»

● Manuel Alberto Claro for «Håp»

Beste visuelle effekter:

● Stephen Coren og Bert Deruyck for «Askeladden – I Soria Moria slott»

● Henrik Dyrkorn for «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant»

● Stephen Coren og Arne Kaupang for «Torden»

Beste klipp:

● Christoffer Heie for «Askeladden – I Soria Moria slott»

● Jens Christian Fodstad for «Barn»

● Helge Billing og Michal Leszczylowski for «Selvportrett»

Beste kostyme:

● Isabella Leikanger Mork for «Alle utlendinger har lukka gardiner»

● Karen Fabritius Gram for «Askeladden – I Soria Moria slott»

● Ulrika Sjölin for «Spionen»

Folkets Amanda:

● «Alle utlendinger har lukka gardiner» (regi Ingvild Søderlind, produsent Cecilie Aspenes)

● «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» (regi Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune, produsent Heidi Palm Sandberg, Eirik Smidesang Slåen og Ove Heiborg)

● «Villmarksbarna – En eventyrlig reise» (regi Dag Rune Johansen, produsent Hans Petter Sundal)

Æresprisen:

● Bente Erichsen

(TV 2/NTB)