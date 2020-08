Bayern kjørte over Barcelona: – Tidenes ydmykelse i Champions League

Barcelona 2-8 Bayern München

Barcelona mot Bayern München. Lionel Messi mot Robert Lewandowski. Bayern München hadde vunnet alle sine åtte kamper i årets Champions League. Barcelona var ute etter å revansjere en sesong uten ligamesterskap med en europeisk triumf.

Forventningene før stormaktene barket sammen i kvartfinalen var naturligvis store. Der oppgjøret var fristende allerede på papiret, leverte kampen også på banen på Estádio da Luz i Lisboa.

I alle fall ett av lagene vartet opp med festfotball. Hele 8-2 banket Bayern München Barcelona.

– Vi snakker tidenes ydmykelse i Champions League, kommenterte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Det er noe av det mektigste jeg har sett, fulgte Nils Johan Semb opp.

Tomålsscorer Thomas Müller sa dette etter kampen:

– Det er vanskelig å beskrive. Takk for «Man of the Match»-troféet, men det er tolv eller 15 som fortjener dette.

Bayern-oppvisning

Målsniken Thomas Müller sendte tyskerne i føringen før fem minutter var spilt. Etter herlig veggspill med Robert Lewandowski vartet tyskeren opp med en halvvolley til 0-1. Tre minutter senere var Barcelona på farten. Jordi Alba la inn og David Alaba som på uheldig og spektakulært vis satte ballen i eget nett.

Etter utligningen, foruten et Messi-innlegg som gikk i stolpen, tok Hansi Flicks lag fullstendig over. Ivan Perisic sikret ledelse for Bayern midtveis i omgangen med et hardt skudd fra spiss vinkel. Så fikk Serge Gnabry dratt frem signaturfeiringen da han banket inn 1-3 etter flott forarbeid av Leon Goretzka og Thiago.

– Har vi sett vakrere mål enn vi får servert fra Serge Gnabry og Bayern München, kommenterte TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Tyskerne var ikke ferdig med å score. Müller fastsatte pauseresultatet da han pirket inn 1-4 etter innlegg fra Joshua Kimmich.

Davies-show

Quique Setién så til benken og byttet inn Antoine Griezmann i håp om et comeback. Det var derimot en annen angrepsspiller som skulle gi katalanerne blod på tann. Luis Suárez driblet seg forbi Jerome Boateng og scoret et reduseringsmål for de røde og blå.

Det håpet knuste derimot Alphonso Davies like etter. Den kanadiske sensasjonen rundlurte Nélson Semedo og la så 45 grader ut til Joshua Kimmich. Kontrollert la sistnevnte på til 5-2.

Coutinho straffet egen klubb

Philippe Coutinho kom inn fra Bayern-benken og leverte både to mål og målgivende mot Barcelona, som har er på utlån fra. Først serverte han Lewandowski før brasilieneren scoret to ganger og fastsatte sluttresultatet til 2-8.

– 14. august 2020 var dagen det historiske Barcelona-laget gikk ut på dato, oppsummerte Alsaker.

I semifinalen 19. august møter Bayern München enten Lyon eller Manchester City. Den TV 2-sendte Champions League-finalen spilles 23. august.