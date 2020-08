Ingebrigtsen med Europa-rekord på 1500 meter

På 1500-meteren i Diamond League-stevnet i Monaco ble Jakob Ingebrigtsen tidenes raskeste europeer på distansen med tiden 3:28.68.

Den forrige rekorden (3:28.81) var det britiske Mo Farah som satte i 2013. Den ble også tatt på banen i Stade Louis II i Monaco.

– Det er helt sykt. Man vet ikke hva man skal forvente, det er første 1500 i år. Men siden Doha har jeg ikke stått over en eneste økt og trent ekstremt bra, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Jeg skulle ønske det ble flere løp i løpet av sesongen, men nå fikk vi én sjanse og da måtte vi benytte oss av den. Da er de ekstremt deilig å løpe så fort, sier han.

– En stor prestasjon

Pappa Gjert var glad, men langt fra sjokkert etter bragden til 19-åringen.

– Jakob sa til meg for 14 dager siden at han skulle reise til Monaco og sette europarekord. Han skulle ned å løpe det uansett hva alle andre fant på, forteller Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Måten han løste sitt løp på bak et spinnvilt forsøk på å sette verdensrekord av Timothy Cheriouyt, var det som imponerte trenerpappaen mest.

– Jakob løper jo i realiteten 3,28 helt alene. Han får ikke hjelp av noen. Det er en stor prestasjon, sier han.

19-åringen fra Sandnes ble nummer to bak Timothy Cheruiyot. Kenyaneren løp inn til årsbeste og seier med tiden 3:28.45. Storebror Filip Ingebrigtsen ble nummer fire.

Ingebrigtsens forrige rekord på distansen var 3:30.16. Den rekorden tok han i juli 2019. Storebror Filip hadde den norske rekorden på 3:30.01 før lillebroren tok den i kveld.

– Jeg og Jakob hadde en plan om å åpne på 3.30-fart og springe så jevnt som mulig, og vi visste ikke så mye om de andre for ingen har konkurrert i år. Det er litt vanskelig å legge en taktikk ut i fra de andre. Slik Cheruiyot løp for to måneder siden, så regnet vi ikke med at han skulle ligge i front og dra slik han gjorde i fjor, men det er utrolig hva to måneder med trening gjør for ham. Han er tydeligvis veldig lett-trent, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Skår i gleden

Et stort skår i gleden for Gjert Ingebrigtsen var at Henrik Ingebrigtsen måtte bryte pga skade.

– Så det er litt blanda følelser nå. Man må glede seg med én, og trøste en annen, sukker Gjert Ingebrigtsen.

Eldstebror Ingebrigtsen måtte nemlig bryte med akutte smerter i fotbladet.

– Nå greier han nesten ikke stå på foten. Men vi får se. Det kan være nerver som er kommet i klem etter en behandling han fikk tidligere i dag. Det er for tidlig å si, avslutter Gjert Ingebrigtsen.

Verdensrekord

Da gikk det langt bedre for Per Svela, som satte personlige rekord med 13:23.07. Det er over elleve sekunder bedre enn hans tidligere bestenotering.

Det var imidlertid en annen som var hovedperson på distansen. Joshua Cheptegei fra Uganda satte en fantastisk verdensrekord med 12.35,36 og kronet friidrettens comeback etter viruskrisen.

Cheptegei hadde hjelp av tre harer med farten innledningsvis i Diamond League-stevnet i Monaco, men han løp de siste drøye 2000 meterne alene i front. Han passerte 3000 meter på 7.35,14 og 4000 meter på 10.05,46. I mål slo han Kenenisa Bekeles verdensrekord på 12.37,35, satt i 2004, med nesten to sekunder.