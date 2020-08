Suveren Warholm satte banerekord

Se løpet over - video med tillatelse fra NRK!

Karsten Warholm imponerte med bunnsolide 47.10 på 400 meter hekk under Diamond League-stevnet i Monaco. Det er bare 18 hundredeler bak hans personlige rekord, og hans nest beste løp noen gang.

– Tiden er veldig bra. Mitt nest beste løp noen gang. Jeg er veldig fornøyd. Det tar ofte litt tid å komme inn i det, men dette er den beste sesongstarten jeg har hatt, sier Warholm til NRK.

Det var også ny banerekord i Monaco. Den forrige lød på 47.60, og ble satt av Kevin Young i 1992 - bare noen dager før samme mann satte sin legendariske verdensrekord under OL i Barcelona. Den lyder på 46,78.

– Jeg synes det var et meget bra løp. Det er hans nest beste noensinne. Jeg så litt dårlig de siste hekkene, men jeg synes det virker som om han hadde mer bensin på tanken da han kom i mål. Han sjanglet ikke over streken. Så til å være første løp for sesongen er det ekstremt bra, sier tremer Leif Olav Alnes til TV 2.

Sjetteplass for Vukicevic

Tidligere på kvelden løp Vladimir Vukicevic inn til 6. plass på 110 meter hekk med 13,75.

Vukicevic var første norske utøver i aksjon, i et sterkt felt. Seieren gikk til spanske Orlando Ortega, som fikk 13,11.

Andrew Pozzi fra Storbritannia ble toer med 13,14 og franske Wilhem Belocian treer med 13,18.

Vukicevic la sveitsiske Jason Joseph og sørafrikanske Antonio Alkana bak seg.

Stevnet i Monaco blir avviklet med tilskuere på tribunen, men med munnbind og sosial distanse.

