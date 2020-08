Solgte 40.000 munnbind i timen

Nettapoteket Farmasiet opplevde et munnbind-rush etter at Helsemyndighetene gikk ut med anbefalinger om munnbind-bruk.

Beskjeden fra helseminister Bent Høie var klar og tydelig: Regjeringen anbefaler munnbind på fulle busser og tog i noen områder.

Etter pressekonferansen opplevde nettapoteket Farmasiet en voldsom pågang, opplyser daglig leder Hans Kristian Furuseth til TV 2.

Etter pressekonferansen tidligere i dag solgte de omlag 40.000 munnbind i timen. Dette trykket av bestillinger har holdt seg på et stabilt nivå utover dagen og kvelden.

– Vanligvis pleier det å roe seg noe ned, men nå er det et overraskende trykk, sier Furuseth.

Den enorme salgsøkningen ble først omtalt av E24.

Fire ganger mer enn normalt

Han forventer å selge opp mot 200.000 munnbind bare fredag. Til sammenlikning solgte nettapoteket 50.000 munnbind i hele juli-måned.

– Det er ekstreme utslag. For oss er det viktigste å kunne bidra i denne situasjonen, sier Furuseth.

Farmasiet får jevnlig inn munnbind, og er neppe redde for å gå tomme.

– I går fikk vi inn 400.000. På mandag får vi inn 300.000 munnbind, sier han og fortsetter:

– Leveringssituasjonen er veldig bra nå. Skulle vi gå tomme, så blir ikke det langvarig.

– Det lå i kortene hva som ville komme

– Var det forventet?

– I dag var det forventet, ja. Det lå i kortene hva som ville komme, og vi jobbet hardt for å få inn leveransen av munnbind i går, slik vi kunne få det ut i dag, sier han.

– Hvordan tror du munnbind-salget vil være de neste dagene?

– Jeg tipper det vil roe seg ned litt, men vi tror det vil ligge på et høyt stabilt nivå. Kanskje 50.000 munnbind om dagen, spår Furuseth.

Erstatter ikke råde om å holde én meter avstand

Fra mandag anbefales altså folk i Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold å bruke munnbind i kollektivtrafikken når det er fullt og umulig å holde én meter avstand.

– Bruk av munnbind erstatter ikke rådet om å holde minst en meter avstand til andre, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på fredagens pressekonferanse.

Han mener at avstand beskytter langt bedre enn munnbind. Den beskyttende effekten av munnbind er ifølge helseministeren anslått å være 40 prosent, mens minst én meters avstand er anslått å redusere risikoen med 80 prosent.

Effekten av munnbind

Bjørn Gunnar Iversen ved FHI, som har jobbet med effektstudier av munnbind, forteller om det som kalles «numbers needed to mask». Det handler om hvor mange som trenger munnbind for å forhindre ett tilfelle.

– I den smittesituasjonen som Oslo er i nå, med cirka 25 tilfeller per 100.000 innbyggere, har vi estimert at 30.000 må gå med munnbind i en hel uke for å hindre ett tilfelle, sier han.

Gjelder fra mandag

Anbefalingen om bruk av munnbind ved trengsel på offentlig transport i Oslo kommune og i bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold gjelder i første omgang fra mandag 17. august og to uker fremover.

Anbefalingen gjelder ikke barn eller på skolen.

– Oslo kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold (Indre Østfold kommune, Rakkestad kommune, Skiptvet kommune og Marker kommune) er på vei til å bli kategorisert til å ha økende smittepress hvis ikke situasjonen der raskt kommer under kontroll, sier Høie.