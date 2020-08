Sigurdarson tilbake i Lillestrøm: – Kunne hevet hvilket som helst lag i Eliteserien

Det melder klubben på sine hjemmesider.

– Det var ganske mange klubber som tok kontakt, men jeg hadde bestemt meg for at jeg ville hit. Det har ikke noe å si for valget mitt om det er Eliteserien eller OBOS-ligaen. Det er Lillestrøm som betyr noe for meg. Det er her jeg vil være, sier Björn Bergmann Sigurdarson til klubbens hjemmeside.

Den islandske spissen forlot Lillestrøm til fordel for Wolverhampton i 2012. Deretter spilte han for Molde, København, Apoel og sist i russiske Rostov.

Sigurdarson har signert en kontrakt med gamleklubben ut 2020.

– Vi har foreløpig skrevet kontrakt ut 2020, men vi er også enige om vilkårene for en videre avtale. Hva som skjer etter sesongen tar vi stilling til i desember, sier sportssjef Simon Mesfin.

Mathisen: – Fikser ikke opprykk alene

TV 2s fotballeksert Jesper Mathisen sier dette kan bli en svært viktig signering for et LSK som jakter opprykk til Eliteserien.

– Jeg vet ikke hvilken form og forfatning han er i, men om han kan spille som normalt vil han være en kjempeforsterkning. Han kunne hevet hvilket som helst lag i Eliteserien, sier Mathisen og legger til:

EKSPERT: Jesper Mathisen er TV 2s fotballekspert. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Det er en fantastisk løsning for LSK som mangler ledertyper. Han er ikke en utpreget leder, men han leder i kraft av sine kvaliteter. LSK har slitt offensivt, og kanskje kan han være mannen som kan løse opp et nervøst lag.

TV 2s fotballekspert tror også at signeringen kan gi ytterliger energi til resten av lagey.

– Han er en stor stjerne, og alle i garderoben får selvsagt dette med seg. Det viser også hvilken klubb LSK er, for det er ingen andre i Obos-ligaen som kunne hentet ham.

– På sitt beste er han en vanvittig god spiller, jeg spilt mot han selv. I god forfatning, er han den beste spilleren i Obos-ligaen. Han fikser ikke LSK-opprykk alene, men han kan bidra sterkt, konkluderer han.