Spansk profil om Ødegaard-returen: – Ikke bra for ham

Det er bekreftet at Martin Ødegaard returnerer til Real Madrid for den kommende La Liga-sesongen. Nordmannen skulle i utgangspunktet spille neste sesong for Real Sociedad, men Zinedine Zidane ønsket 21-åringen tilbake på Santiago Bernabeu.

– Jeg synes det er bra for hans del at han har gjort det så bra at Real Madrid ville hente ham tilbake. Men jeg synes ikke det er bra for ham, sier Gaizka Mendieta til TV 2.

Mendieta spilte for Barcelona, Middlesbrough, Lazio, Valencia og det spanske landslaget i sin spillerkarriere. Den tidligere midtbanespilleren forteller at han tror drammenseren vil få problemer med å etablere seg i Zinedine Zidanes førsteellever.

- I Real Sociedad spilte han hver kamp, han var en leder og et referansepunkt i det laget. Det vil ikke skje i Real Madrid. Han vil spille, det er jeg sikker på, men ikke hver kamp. For en spiller på hans alder vil det sakke hans utvikling. For et sånt talent er det synd.

Ser Ødegaard som Modric-erstatter

Den tidligere landslagsspilleren er imponert over hva nordmannen viste i San Sebastian. Han vant månedens spiller i september og spilte nærmest fast på laget som sikret seg spill i neste sesongs Europa League.

– En karakteristikk jeg liker ved ham er lederegenskapene, og at han er ydmyk. Han jobber hjemover. Han kontrollerer kamper, tempoet og ballen. Han har vist mye personlighet og karakter i en ung alder. Det vil hjelpe ham i Madrid. Jeg vil nok se han mer offensivt, for han er en spiller som kan score mål.

Gaizka Mendieta som Barcelona-spiller i 2002. Foto: Toni Garriga

Mendieta tror at Zidane ser på Ødegaard som en erstatter for Luka Modric.

– Sannsynligvis. Det et nok den rollen han vil gå inn i, der han skal føre ballen fra forsvar til angrep. Når man har Modric, Kroos, Isco, som har vært en av Zidanes favoritter ... Han vil nok spille der, men spørsmålet er hvor ofte.

Kan bli blant verdens beste

Den tidligere La Liga-spilleren frykter at Ødegaard kan føye seg inn i rekken med spillere som ikke slår helt igjennom for den spanske hovedstadsklubben.

– Det har vært andre spillere som har kommet til Madrid etter gode sesonger som man plutselig ikke har sett igjen. Det er synd at det kan skje med ham, men kanskje ikke. Kanskje Zidane skal bruke ham masse, men det er vanskelig når man har så mange gode spillere, sier Mendieta, som tror at nordmannen kan bli en av verdens beste.

- Potensielt, ja. Når man ser hva han gjør, overblikket, pasninger, karakteren, personligheten, forpliktningsevnen, anvendeligheten... Han krysser av de fleste av punktene for å være en midtbanespiller i verdensklassee, konkluderer Mendieta.