Forsøkte å snike kvinne inn på hotellrommet - det kostet ham jobben

Det er i seg selv ikke uvanlig på dette stadiet i sesongen, men årsaken til at Siverand er nødt til å se seg om etter et annet lag er så absolutt spesiell.

NFL-lagene har alltid hatt strenge tiltak rundt sine treningsleirer, og Covid-19-pandemien gjør at det nå er strengere enn noen gang.

Det hindret ikke Siverand i å gjøre et forsøk på å smugle en kvinne inn på lagets hotell.

Ifølge NFL Networks Tom Pelissero ble stuntet fanget på film. Siverand hadde kledd opp kvinnen i Seahawks-klær for å forsøke å få det til å se ut som om hun var en av lagets spillere.

Det gikk heller dårlig.

I stedet for det som sikkert ville blitt et hyggelig besøk på hotellrommet, må Siverand nå forsøke å finne seg en ny arbeidsgiver etter å ha utsatt hele laget for smitterisiko.

– Regel nummer en her: Alltid beskytt laget. Jeg skal formidle graden av disiplin vi trenger her, hver dag. Jeg vil fortelle dem at samvittigheten deres er viktig, at samvittigheten din må guide deg, har Seahawks-trener Peter Carroll uttalt til NBC.

Den meldingen gikk åpenbart ikke inn hos Siverand, som signerte for Seahawks så sent som i april og som har spilt for Oklahoma State de to siste sesongene.