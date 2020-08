Frøydis (71) fortviler over dyre munnbind: – Kan jo ikke være sånn

Fredag ble det klart at regjeringen anbefaler munnbind på fulle busser og tog i enkelte områder fra mandag av. Munnbindene må folk betale for selv.

Det synes Frøydis Risbakken fra Oslo er sjokkerende.

– Jeg kjøpte 50 munnbind for 700 kroner. Jeg holdt på å få steiling da hun på apoteket sa det. Det kan jo ikke være sånn, sier Risbakken.

Risbakken er pensjonist og selv i risikogruppen. Hun håper regjeringen tar grep.

– Jeg mener regjeringen burde hjelpe oss som er i risikogruppen. Vi har ikke råd til å bruke munnbind overalt, sier hun.

– Eller så mener de at vi i risikogruppen skal dø.

Høy prislapp

Et munnbind skal ved korrekt bruk, kun brukes én gang. Dermed vil mest sannsynlig flere munnbind bli brukt i løpet av én dag. Det kan fort bli dyrt.

Risbakken har brukt 700 kroner på munnbind til seg selv. Hun påpeker hvor høy utgiften er for henne, og hvor dyrt det da kan bli for en familie.

– Jeg har ikke råd til å kjøpe munnbind til 700 kroner stadig vekk. Det gjelder ikke bare pensjonister, det gjelder alle som har flere enn ett barn.

DYRE MUNNBIND: 700 kroner betalte Frøydis for 50 munnbind. Det er ikke noe hun kan ta seg råd til stadig vekk, og hva som skjer når hun går tom vet hun ikke. Foto: TV 2

Hun tror ikke anbefalingen er tenkt nøye nok igjennom.

– Jeg er skuffet over dem. Jeg tror ikke de har tenkt hele scenarioet. De har bare tenkt at dette var veldig lurt, uten å tenke på alt som følger.

Hun forstår at bruken av munnbind er en anbefaling, men mener myndighetene må tenke på konsekvensene.

– Nå må myndighetene komme på banen. Når de sier de anbefaler dette, må de også komme med et tilbud om subsidiering, eller at munnbind skal være gratis. Om du ikke bruker munnbind, vil jo folk se dumt på deg, mener hun.

Kan ikke styre tiden

Anbefalingen om munnbind gjelder i første omgang på fulle busser og tog i Oslo kommune og Indre Østfold, hvor énmetersregelen ikke kan bli overholdt.

Risbakken påpeker at hun ikke alltid kan styre tiden når hun må bruke kollektivtrafikken.

– Når de kommer med en så sterk anbefaling, blir det et problem. Hvis jeg skal til fysioterapeuten min eller til legen og lignende, styrer jeg ikke det selv. Det er de som bestemmer tidspunktet, ikke jeg.

Vanligvis tar hun buss eller T-bane dit hun skal. Det er som regel i morgentimene, da det ikke er så mange som reiser kollektivt. Når hun skal hjem, tar hun helst drosje. Det er fordi hun ikke tør å ta bussen på grunn av alle menneskene.

– Jeg er i risikogruppen, så jeg prøver å unngå kollektivtrafikk med mange mennesker. Da tar jeg heller drosje, for jeg tør ikke ta bussen.

– Drosje er dyrt det også da?

– Ja det er dyrt, men heller det enn å bli koronasmittet, sier hun.

Vil sikre alle

Flere politikere har hivd seg inn i munnbind-debatten. Blant dem er Frp-politiker Siv Jensen. Hun mener folk med dårlig råd må få gratis munnbind.

– Jeg mener at de som har dårlig råd, bør få gratis munnbind, sier hun til TV 2.

Hun mener det skaper utfordringer at råd om munnbind kun er en anbefaling, og ikke et påbud. Det kan føre til at mange kanskje vil la være å følge anbefalingen, fordi det koster mye penger.

– Jeg tror det ville vært bedre fra et sosialt perspektiv at regjeringen delte ut munnbind til de som har behov for det. Det hadde vært mye enklere å dele det ut, og gjøre det tilgjengelig rundt kollektivknutepunktene, sier hun og legger til:

– Det er en liten pris å betale for økt smittevern for alle. Man må legge til rette for at flest mulig kan bruke det. Da er det viktig at prisen ikke blir utslagsgivende.

– Altfor høy pris

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog mener munnbindprisen er for høy.

– Jeg synes den er altfor høy. Jeg tror disse munnbindene er kjøpt inn til en mye lavere pris.

Helseminister Bent Høie vil ikke gjøre munnbind gratis.

– For folk med ikke fullt så god råd, så er dette en kostnad?

– Ja, det er det. Nå får vi se og følge med på hvordan prisen utvikler seg.

Han minner imidlertid på at det finnes et alternativ.

– Et tøymunnbind er et rimeligere alternativ, som kan vaskes og brukes flere ganger. Det vil være et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ, enn et medisinsk munnbind som må kastes etter engangsbruk.

Risbakken håper prislappen på munnbindene vil endre seg.

– Når jeg har brukt opp de 50 munnbindene jeg har, vet jeg ikke om jeg har råd til 50 nye. Da er jeg mest utsatt. Det gjelder ikke bare meg, men også mine med passasjerer. Jeg har ikke korona, men jeg vil gjerne beskytte meg mot å bli smittet av andre.