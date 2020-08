Kritisk til profilenes forberedelser: – Jeg synes det er dødt og tungt

Carl Fredrik Hagen, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff har alle gått litt under radaren etter at sesongen begynte på igjen etter koronapausen.

De to sistnevnte har ikke plassert seg blant de 40 beste på noen av sine fem første rittdager hittil, mens Hagen ble nummer 54 i Tour de l'Ain og er fullstendig ute av sammenlagtkampen i Critérium du Dauphiné.

Selv om de alle har sine hovedmål litt frem i tid, er de alle samtidig klare på at rittene hittil ikke har stått helt til forventningene.

– Det er vanskelig å si hvorfor. Jeg vet de fleste har trent i høyden. Det har ikke jeg. Så det kan ha litt å si. Det har også vært ganske kaldt i Norge i juli. Det er jo ikke en fordel å trene i 15 grader når du skal konkurrere i 30. men jeg tror det kommer til å jevne seg ut. De fleste norske har fått trent godt, tror jeg, så jeg tror de norske vil komme mer på skuddhold utover høsten, sier Kristoff til TV 2 før den tredje etappen i Critérium du Dauphiné.

Varme og magetrøbbel

Hagen trekker også frem varmen i Sør-Europa - i tillegg til store mageproblemer.

– Jeg tror ikke formen er så ekstremt dårlig, egentlig, men det har vært litt stang ut med tanke på varmen, som har vært ekstrem. I Norge har vi hatt en kald sommer, så det påvirker oss veldig. Det har jeg hørt fra de andre også. I tillegg har jeg hatt litt trøbbel med magen helt siden forrige onsdag. Jeg har hatt diaré hver dag. Det påvirker meg negativt. Men nå har jeg kontroll på det. Og det er litt mindre varme, så jeg håper pila peker oppover herfra, sier han.

Hagen ligger på en foreløpig 37.plass i Critérium du Dauphiné etter å ha tapt mye tid på de første tre etappene.

Boasson Hagen fikk det tøft i både Strade Bianche (42.plass) og Milano-Sanremo (100.plass), og har ikke satt sitt preg på den svært kuperte utgaven av Critérium du Dauphiné.

– Det er noen tøffe etapper her. Jeg føler at formen er stigende, men jeg skulle gjerne ha følt meg enda bedre. Men forhåpentligvis blir det bedre mot Tour de France, sier 33-åringen.

– Det handler om å forberede seg og være ydmyk

Johan Kaggestad er ikke imponert over at varmen brukes som en del av forklaringen.

– Jeg synes det er dødt og tungt, for å være helt ærlig. Det mangler energi. Det er et eller annet som ikke fungerer rent formmessig. Og vi begynner å nærme oss årets viktigste begivenhet. Tour de France er 14 dager unna, og da må du være i nærheten av toppformen nå om du skal prestere der, sier TV 2s sykkelekspert, og fortsetter:

– Hagen skal ikke kjøre Touren, men det kommer nok av ritt for ham. Han virker også ganske «død». Og de vet jo at det er varmt i Sør-Europa. Det var åtte-ti dager å akklimatisere seg. Da forstår ikke jeg at Hagen, for eksempel, ikke har vært der nede tidligere. Når han satser på Tour de l'Ain og Critérium du Dauphiné, som jo er skreddersydd for ham, så forstår jeg ikke at han ikke har passet på å akklimatisere seg i forkant.

– Er varmen en god nok forklaring?

– Man kan gå tilbake til Jesu fødsel, og det har alltid vært varmt i Sør-Europa på denne tiden. Dette har de visst om, så det handler om å forberede seg og være ydmyke med tanke på utfordringen som venter.

– Følte meg ikke så bra i de første rittene

Om drøye to uker skal altså Boasson Hagen og Kristoff, sammen med Sven Erik Bystrøm, stille til start i Tour de France i Nice. Begge har også mål om en toppform i oktober, når «vårklassikerne» etter planen skal avholdes, og er hovedsaklig i Frankrike for å få ritt i bena.

– Jeg følte meg ikke så bra i de første rittene, men det kommer seg litt nå. Her er det egentlig bare trening, i og med at det ikke er noen flate etapper her. Det handler bare om å komme seg gjennom. Det har gått greit de første to dagene, men de to siste blir nok hakket hardere, sier Kristoff om helgen som venter for feltet i Critérium du Dauphiné.

Kaggestad vil nødig avskrive duoens sjanser i Touren allerede, men han er klar på at begge må bruke tiden mellom Critérium du Dauphiné og Tour de France godt.



– Jeg har ikke gitt opp Boasson Hagen eller Kristoff, men de må komme gjennom Dauphiné og være smarte i tiden frem til Touren for å spisse formen, sier han.