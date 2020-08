Oslo-skole må holde stengt etter smitteutbrudd: – Dette er en ordentlig krise

Store deler av personalet ved Munkerud skole i Oslo er satt i karantene. Smitteutbruddet har ifølge skolens ledelse gått særlig ut over administrasjonen og lærerpersonalet.

– Dette er en ordentlig krise, og vil nok bli fulgt godt med på av nasjonale helsemyndigheter og media i tiden fremover, heter det i en epost til foresatte ved skolen.

Varselet om smitteutbruddet ble sendt av en avdelingsleder fredag klokken 15.49.

– Skolen vil ikke åpne på mandag til planlagt skolestart. Det er sendt ut en melding til alle foresatte, bekrefter kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune til NTB.

Det er 750 elever og rundt 120 ansatte på skolen som ligger i Nordstrand bydel. Over halvparten av de ansatte er satt i karantene.

– Det er ufattelig trist å måtte gå ut med en melding til dere om at Munkerud IKKE kan ha oppstart på mandag 17.08. Skolen har blitt rammet av et lokalt smitteutbrudd av covid-19 på nøkkelpersoner, som i oppstart og planleggingsuke har vært i nærkontakt med et såpass stort antall ansatte at myndighetene har satt store deler av personalet i karantene, heter det i eposten.

Venter på prøvesvar

Rektor Anton Rygg sier at det foreløpig er én ansatt som er bekreftet smittet. Vedkommende har hatt kontakt med såpass mange at personale måtte i karantene, sier han.

Skolen vil holde stengt mandag og tirsdag.

– Vi kan ikke åpne mandag, og må holde helt stengt fordi personalet som er i karantene skal testes, sier Rygg til TV 2.

Skolen har fått beskjed om at svarene kan ventes i løpet av søndagen.

– Vi håper å kunne gjøre en delvis åpning onsdag, og tilrettelegger for elevene skal få digital undervisning hjemme, sier rektoren ved Munkerud skole.

Saken oppdateres.