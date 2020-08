Carlsen tapte første finalekamp - Nakamura tok første stikk

Kiva Finals av Magnus Carlsen Chess Tour har kommet til turneringens siste stadie, finalen mellom Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura.

Finalespillet går til best av syv kamper. I tillegg til prestisje og turneringsseier, kjemper Carlsen og Nakamura om store pengepremier. Vinneren stikker av med 1,28 millioner kroner, mens finaletaperen innkasserer 730.000 kroner. Med andre ord skiller over en halv million kroner første- og andreplass.

Nakamure er etter fredagens første finalekamp nærmere den gjeveste premien, for åpningskampen ble en tung affære for Carlsen. Nordmannen tapte med hvite brikker etter remis i første parti, noe som lat et vanskelig utgangspunkt for verdenseneren. Dermed kunne Nakamura avgjøre med hvite i kveldens tredje parti, men Carlsen spilte seg til remis.

Det ble også resultatet i det fjerde partiet og Nakamura sikret 2,5-1,5-seier.

Slik var kampen

I første parti spilte den norske verdenseneren med svarte brikker etter et intenst parti med mye slagvekslinger.

– Når kruttrøyken la seg var det ikke nok brikker på brettet til at vi kunne få en vinner, og det ble remis, oppsummerte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Magnus Carlsen - Hikaru Nakamura, finale 1. match Parti 1: Nakamura 0,5-0,5 Carlsen Parti 2: Carlsen 0-1 Nakamura Parti 3: Nakamura 0,5-0,5 Carlsen

Parti 4: Carlsen 0,5-0,5 Nakamura

I det andre partiet fikk Carlsen det tøft, selv med hvitfordel. Den amerikanske motstanderen vant partiet. Dermed hadde nordmannen et vanskelig utgangspunkt.

– Fullstendig krise for Magnus. Han mistet hele sammensveisningen av bønder på rad og rekke, sier Hammer.

I det tredje partiet lå Nakamura lenge an til å vinne med hvite brikker, men 29-åringen for Tønsberg kjempet seg tilbake til remis.

– Magnus så skvist ut, men utnyttet en tabbe og kom tilbake i partiet.

Dermed måtte Carlsen vinne det siste partiet med svarte brikker for å ikke tape den første finalekampen. Dessverre for nordmannen ble det remis og tap.

