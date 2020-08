Folk må betale munnbind selv: – Det burde bli delt ut gratis

– Norge har gode lagre av medisinske munnbind for bruk i helsetjenesten. Og det er også en viktig beredskap som er prioritert først, sa Høie.

– Nå sier Apotekforeningen at de har god tilgang til munnbind, og anbefalingene her gjelder i et begrenset område av Norge og i en begrenset situasjon. Så da er det viktig at andre som ikke har behov for munnbind, ikke går og kjøper munnbind, understreket han.

– Burde deles ut gratis

Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og nestleder for Helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet, sier munnbind burde bli delt ut på kollektivtransporten.

– Kostnaden ved dette må regjeringen ta, hvis ikke frykter jeg det kan få store økonomiske konsekvenser for lavtlønnede, studenter og skoleungdom der utgiftene på munnbind kan bli en stor kostnad, like stor som et månedskort, sier Toppe til TV 2.

Frykter smitteskille

Rødts partileder, Bjørnar Moxnes, har i forkant av pressekonferasen krevd gratis munnbind.

– Det hjelper selvsagt at folk kan bruke flergangs-munnbind, men staten må likevel sikre et likeverdig tilbud til alle som trenger det, sier Moxnes til TV 2.

Jeg frykter at vi får et klasseskille der smittefaren på for eksempel Oslo øst er større enn på vestkanten, fordi mange på østkanten ikke har råd til de engangsmaskene som er best, sier han videre.

Skuffet

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er skuffet og mener munnbindene burde være gratis.

– Når vi trenger at alle må bruke munnbind, må alle ha råd til munnbind. Dette er åpenbart. Staten har rett og plikt til å tilby varer som er viktige for folkehelsa, sier han.

Også Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet.

– Det er ekstra urettferdig at alle dem i lavlønnsyrker må bære den økonomiske belastningen av regjeringens smittevernregler, sier hun.

Fagforbundet har krevd at regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet sørger for gratis munnbind til blant andre ansatte i helsevesenet, barnehager, skoler, renhold, renovasjon, tjenesteytende yrker, skoleelever og studenter.

Dette mener Siv Jensen

Også Siv Jensen (Frp) hiver seg inn i debatten. Hun mener at folk med dårlig råd må få gratis munnbind.

– Det vil sikre alle med dårlig råd, som for eksempel barnefamilier og minstepensjonister like muligheter til å følge de nye rådene om smittevern på kollektivtrafikk, skriver hun på sin egen Facebook-side.

Videre skriver hun at regjeringens anbefalinger om bruk av munnbind er et godt smitteverntiltak for folk med god råd.

– Med økende priser på munnbind risikerer vi at folk med dårlig økonomi ikke tar seg råd til å kjøpe munnbind, eller bruker de lenger enn anbefalt, mener Jensen.

Tviler på at anbefalingene fungerer

Jensen sier i et intervju med TV 2 at hun tror mange kommer til å ikke følge helsemyndighetenes anbefalinger om munnbind.

– At det ikke er et påbud, men en anbefaling er utfordrende, fordi munnbind koster mye penger. Derfor kommer folk til å la være å bruke det, mener hun, og fortsetter:

– Om munnbind hadde vært tilgjengelig på kollektive knutepunkt hadde vært mye bedre. Det er en liten pris å betale for økt smittevern.

– Burde det vært et påbud med munnbind?

– Det må helsemyndighetene ta en vurdering på. Jeg synes det var uklart i hvilke situasjoner det er anbefalt med munnbind, men det viktigste er å følge rådene. Derfor er det viktig å legge rette til for at flest mulig kan gjøre det. Prislappen på munnbind bør ikke være utslagsgivende, mener Jensen.