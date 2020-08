– Dette er veldig trist. Dette er et rop om hjelp.

Det sier TV 2s sportsjournalist Ernst A. Lersveen etter Petter Northug ble tatt for råkjøring fredag kveld.

Politiet stoppet Northug, etter mistanke om at han kjørte i ruspåvirket tilstand. I tillegg ble det gjort funn kokain i hjemmet hans.

Lersveen er ikke overrasket.

– Det har florert mange rykter om hans liv, etter han ga seg som skiløper. Så overrasket er jeg dessverre ikke.

IKKE OVERRASKET: TV 2s sportsjournalist Ernst A. Lersveen er ikke overrasket over hendelsen med Petter Northug som fant sted fredag kveld. Her fra Therese Johaug sin høring i dopingsaken. Foto: Lise Åserud

Han påpeker at dette imidlertid har vært rykter, men at når Northug selv skrev på sosiale medier samme kveld om hendelsen, bekreftet det ryktene.

– Dette er veldig, veldig leit for Petter selv, og ikke minst familien hans som nå opplever på ny en nedtur, slik de gjorde i 2014.

Da ble Northug tatt for promillekjøring, etter at han kræsjet med bilen sin da han var på vei hjem fra byen. Han ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel. Straffen ble sonet med fotlenke.

Den gangen ba Northug det norske folk om tilgivelse på direktesendt TV under VM i Falun.

Lervseen påpeker at denne gangen er det ikke noe nytt Falun.

– Det er ikke noe nytt Falun hvor han kan reise seg idrettslig og be om tilgivelse. Den tiden er over. Dette er en svært alvorlig, trist sak for en flott gutt.

Northug bekreftet selv på sin Instagram om hendelsen. I tillegg har hans bror Thomas Northug gitt sin støtte til han. Lersveen forklarer at utover dette, vet man lite om hendelsen.

– Jeg vet han var på skiskole i Trysil torsdag, og var der hele dagen. Jeg antar at han var på vei hjem derfra til Oslo, hvor han har bosted, sier Lersveen.

Northug ble stoppet langs E6 på Ullensaker torsdag kveld.

Trenger hjelp

Lersveen er tydelig på at Northug behøver hjelp.

– Slik jeg ser det er dette et rop om hjelp fra en mann som har passert 30 år. For meg handler det om at mannen Petter må berges. Han trenger hjelp fra folk som kan det, og ikke ja-mennesker som han har hatt altfor mange av rundt seg, sier han.

Ifølge Lersveen er det typisk for idrettsstjerner, popstjerner og lignende at de har for mange ja-mennesker rundt seg.

På Instagram har Northug selv skrevet at han skal ta ansvar for det han har gjort. Lersveen synes det er bra.

– En alvorlig sak

Kommunikasjonssjef i TV 2 Jan-Petter Dahl sier dette er veldig nytt for kanalen.

– Det er en alvorlig sak. Nå må vi snakke grundig med Petter framover, og så må vi la politiet gjøre sin jobb.

I sommer har TV 2-programmet Landskampen blitt spilt inn. Der er Northug programleder. Dahl sier de har vurdert det slik at det ikke vil få konsekvenser for premieren, som er denne høsten.

Om programlederrollen blir problematisk vil de vurdere i tiden som kommer.

– Vårt hovedformål er å snakke grundig med han i tiden som kommer.