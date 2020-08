Kamala – fryd eller forbannelse for venstrefløyen?

Valget av Kamala Harris handler vel så mye om å sende et signal til demokratenes venstrefløy, som å slå Trump. Det betyr ikke at slaget er tapt for Bernies tilhengere.

Skulle Joe Biden bli USAs nest president, vil visepresident Kamala Harris automatisk være favoritt til å lede partiet ved valget i 2024 eller 2028. Det kan potensielt bety 16 år i kulden for Bernie-demokratenes progressive fløy.

Sett med norske øyne er ikke Bernie Sanders, som gjerne personifiserer venstrefløyen i partiet, spesielt ekstrem. Å kjempe for gratis utdanning, en verdig minstelønn, og et nasjonalt offentlig helsesystem – alle kjernesaker for Sanders – hadde ikke skapt mye bråk i en norsk TV-debatt. I USA er derimot disse posisjonene relativt kontroversielle blant store deler av velgerne.

Men for Joe Biden er ikke disse posisjonene de største fallgruvene. I etterkant av drapet på George Floyd og Black Lives Matter-demonstrasjoner har deler av det demokratiske partiet samlet seg under parolen «Defund the Police». Slagordet er en tabloidisering av et krav om at politiet i USA bør gjennomgå ulike reformer som sikrer at etniske minoriteter blir behandlet mer rettferdig av lovens lange arm. Slagordet er likevel lett å misforstå, spesielt hvis man nettopp ønsker å misforstå det slik Donald Trump gjør. Den sittende presidenten har fremhevet «Defund the police» som enda et bevis på at en radikal venstreside vil ødelegge det amerikanske samfunnet ved å tillate lovløshet.

Demokratenes venstresides tilnærming til grensepolitiet ICE kunne fort blitt en vel så stor verkebyll for Joe Biden, selv om innvandring ikke så langt har fått like mye oppmerksomhet som før valget i 2016. Her har venstrefløyen krevd at hele byrået legges ned. Igjen blir det lett for Trump å male demokratene som tilhengere av lovløshet.

Joe Biden går til valg med en slags «tilbake til fremtiden»-strategi. Han sikter seg inn mot velgere som likte den veien tidligere president Obama hadde tegnet opp for USA, og som helst vil viske bort de fire siste årene, før man ser fremover. En viktig brikke i en slik strategi er å gjøre seg spiselig for flest mulig velgere, også de som fort kunne stemt på en republikaner ved årets valg.

Kamala Harris er en god kandidat til å hjelpe Biden med å ikke skremme bort velgere. Hun er en slags forsoningskandidat i form av at hun delvis støtter Sanders plan for et offentlig helsevesen, men uten å fjerne det private tilbudet. Hun er godt kjent med arbeidet rundt kriminalreform, men har samtidig en fortid som en tøff leder for påtalemyndigheten i California. Kritiske røster på venstresiden har påpekt at hun flere ganger nektet å etterforske politiskytinger, samtidig som at hun gikk hardt etter mindre alvorlige lovbrudd.

Likevel er nok Harris akkurat passe progressiv til å ikke skremme bort en del progressive velgere, men samtidig heller ikke skremme de moderate. Hun vil nok aldri gå inn for å fjerne verken ICE eller politiet, men hun støtter reformarbeidet mot begge etatene. Derfor er utålmodige sjeler til venstre hos demokratene misfornøyde med valget av Harris. Etter at Bernie Sanders gjorde det bedre enn ventet mot Hillary Clinton i 2016, og fikk påfølgende mye makt over partiets valgprosesser før 2020, håpet nok mange at demokratene skulle ende opp med Sanders, eller i det minste Elizabeth Warren, ved roret.

Slik ble det ikke, og med Harris som mulig favoritt i de neste valgene, må aktivister til venstre hos demokratene smøre seg med tålmodighet. «Den kvinnelige Obama» kan fort ende opp med å styre partiets fremtid, og hun vil ikke styre den så langt til venstre som de ønsker. Men hun står til venstre for Biden, og sånn sett er dette en seier for venstrefløyen. Et demokratisk parti under ledelse av Kamala Harris vil tre flere skritt i retning Bernie Sanders sin politikk. For i langen trekker demokratene sakte, men sikkert mot venstre.