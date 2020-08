«Ex on the Beach»-Daniel har blitt pappa for første gang

I to sesonger på rad har Daniel Louis Olsson (28) vært å se på «Ex on the Beach Norge». I høst er han aktuell som programleder for Dplays nye realityserie «Singletown», men på privaten har han nå fått hendene fulle med en nyfødt.

Natt til torsdag denne uken delte 28-åringen nyheten med sine nesten 52.000 følgere i en privat instagramstory.

«Jeg har blitt pappa», skriver Olsson, etterfulgt av flere hjerter og et gråtefjes. På bildet ser man samboeren med en liten baby på brystet.

Til TV 2 forteller 28-åringen om en lang fødsel.

– Vi har det bra, men fødselen tok mer enn 50 timer. Vi er trøtte nå. Jeg er så stolt over Kristina, hun er så flink, sier Olsson og forteller at de lengter etter å komme hjem igjen.

– Veldig glad

Olsson og hudterapeuten Kristina Vassilevas forhold ble kjent tidligere i år, og i april delte de nyheten om den voksende magen.

Til TV 2 sa Olsson i sommer at han så frem til å bli pappa, og at han skulle lære sønnen både norsk og svensk.

– Jeg er så klar som man kan bli. Jeg er veldig glad og ser frem til det. Synes han kan komme nå egentlig, sa den da kommende faren, som til vanlig arbeider som tatovør i Oslo.

– Jeg er litt «open minded»

På spørsmål om hva han tenker om at sønnen en gang i fremtiden kommer til å se gamle opptak fra luksusvillaen på Mauritius, svarer han at han er glad han er en far – og ikke mor.

– Hadde jeg vokst opp og sett min pappa «leve livet», så hadde jeg vært glad for at det er pappa og ikke mamma, sa Olsson, og fortsatte:

– Jeg er litt «open minded», så jeg hadde nok bare vært glad for at han var glad. Det er jo det jeg vil prøve å lære min sønn også. Kanskje ikke prøve å sikte han inn på samme spor som oss, men jeg vil at han skal gjøre det som gjør ham glad.