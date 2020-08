Emma Ellingsen: – Jeg kan ikke gå på en uke

Denne uken er det premiere på sesong 13 av TV 2-serien «Bloggerne».

Se Emma Ellingsen og Iselin Guttormsen i studio hos God kveld Norge øverst i saken.

Emma Ellingsen er ny profil i årets sesong og gleder seg til slippe det norske folket tett innpå.

– Jeg liker å dele og liker å prate så jeg har ikke følt det har vært noe problem sånn sett, forteller 18-åringen.

Måtte utsette grunnet korona

Forrige uke ble det kjent at Emma Ellingsen må utsette den kjønns-korrigerende operasjonen grunnet korona.

18-åringen ble først kjent for TV-seerne da hun som trettenåring delte sin historie som transkjønnet i TV 2-dokumentarserien «Født i feil kropp». Siden den gang har hun snakket mye om den kommende operasjonen i media, og tidligere i år skrev TV 2 at hun skulle opereres i høst.

I studio hos God kveld Norge forteller hun hva hun gruer seg mest til med å måtte undergå en såpass omfattende operasjon

– Det er en stor påkjenning på kroppen og psyken. Jeg går inn dit helt frisk også kommer ut og kan ikke gå på en uke. Jeg må ligge i senga, kan ikke gå på do eller noe, forteller Ellingsen.



Åpen om samlivsproblemer

Blogger og sexolog Iselin Guttormsen tar med seerne på både gode og dårlige dager i den nye sesongen.

– Jeg gå på en smell i denne sesongen, jeg hadde en skikkelig drittperiode i parforholdet, forteller Guttormsen.

Guttormsen forteller at hun ikke ønsker å male et rosenrødt bilde av hvordan livet som blogger kan virke, men at hun heller tar opp kameraet og filmer også når ting er vanskelig.

– Det er det vi aldri gjør, ta opp kameraet når man griner, men det er urettferdig ovenfor alle andre som sliter, forteller hun.

