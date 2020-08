– Var så mye metall som skulle ut, så de kjøpte inn ny skrutrekker

Det er snart seks måneder siden Norges snowboard-ener Silje Norendal skadet seg stygt under oppvarmingen til US Open i Vail.

– Jeg brakk begge leggbeina og ankelen på høyre fot. Jeg hadde sett for meg at jeg skulle være tilbake på snø nå, men i stedet har skruene som ble satt inn plaget meg veldig mye, sier 26-åringen til TV 2.

Hasteoperasjonen etter fallet i februar endte med en plate, en beinnagle og hele 14 skruer. Operasjonen for å fjerne metallet har vært etterlengtet.

– Jeg har hatt mye vondt, bare i vanlige hverdagsaktiviteter. Det viser seg at skruene har ligget over noen sener og gnisset. Nå har jeg ventet på denne operasjonen i noen uker, og var veldig klar for å få den gjort.

VERKTØYKASSE: Det er kun beinnaglen i leggen som sitter igjen etter operasjonen. Foto: Privat.

– Det har vært en rød tråd gjennom disse månedene at det dukket opp nye problemer hele tiden. Av og på med krykker, først vondt i leggen og så i ankelen. Jeg ble hele tiden styrt veldig av smertene.

Norendal viser oss bilder og video fra den vellykkede operasjonen og sammenligner det spøkefullt med pappas verktøykasse.

– Før operasjonen snakket jeg med sykepleier dagen og hun fortalte at det var så mye metall som skulle ut, at nå hadde de kjøpt inn ny skrutrekker. Jaja, skru i vei, tenkte jeg.

Klar for å kjempe seg tilbake

Etter en skulderskade gjennom vinteren var US Open i Vail den ultimate oppkjøringen til X-games på hjemmebane (Hafjell). Der håpet hun å ta enda et gull, etter at hun vant på samme sted i 2017.

– Jeg er en person som er vant til å jobbe mot mål. Da er det veldig enkelt å gi litt ekstra. Det har vært veldig vanskelig nå – og ikke hatt noe konkret. Jeg har vært villig til å legge ned arbeidet, men kroppen har trengt mer tid. Det har vært vanskelig å akseptere.

Nå satser hun på at tiden fremover skal se veldig annerledes ut enn etter den forrige operasjonen.

ARR: Både arret og skruene var godt synlige. Foto: Privat.

– Jeg håper at etter en-to uker bør jeg få en ganske mye bedre hverdag og komme kjapt tilbake med trening, og på snø etter hvert. Nå ser jeg for meg at vi kan lage en plan og sette ukentlige mål. For eksempel at jeg skal kunne svinge litt på snø etter en måned og hoppe litt om to måneder.

26-åringen har fått tett oppfølging av Olympiatoppen helt siden første operasjon. Nå er hun klar for å begynne hardtreningen.

– Så langt har det viktigste vært å bruke helseteamet, med blant annet Marc Strauss som tok ut skruene nå og kjenner legen som opererte meg i USA. Det blir også viktig å bruke dette teamet fremover, spesielt fysio.

– Jeg er egentlig bare klar for å sette i gang med noe. Det har tatt altfor lang tid. Heldigvis har jeg mange som står på og vil hjelpe meg.

– Hvis jeg ikke kan reise, blir det et problem

Det er allerede flere eventer som er avlyst kommende høst, blant annet kvalifiseringsrunder til OL som skulle begynt denne måneden.

– Skaden skal nok gå fint, men det blir spennende å se hva som skjer med konkurransesirkuset. De fleste av konkurransene våre er i USA, og sånn situasjonen er nå, ser det ikke veldig lyst ut.

Norendal er sikker på at landslaget har en god plan på hvordan de skal løse den usikre situasjonen, men hun tror også det vil bli utfordrende dersom de ikke kan begynne å reise i løpet av noen måneder.

GULL PÅ HJEMMEBANE: Silje Norendal vant X-Games foran Julia Marino fra USA OG Anna Gasser fra Østerrike. Foto: Olsen, Geir

– Konkurrentene mine har en stor fordel ved at de er plassert i Østerrike og USA der treningsfasilitetene er bedre. Etter denne skaden blir det enda viktigere for meg å legge inn støtet og sørge for at jeg er der det er best til enhver tid. Hvis jeg ikke kan reise, blir det et problem.

– Jeg ser også for meg at kvaliken til OL blir vanskeligere. Potensielt blir det bare fem World Cuper og vinduet for å kvalifisere seg blir mindre og mindre.

Og selv om idretten fortsatt er største prioritet, har skaden og tiden hjemme satt i gang litt tanker om hva hun vil gjøre etter karrieren.

– OL i 2022 blir mitt siste, så det er ikke så lenge til. Nå har jeg hatt tid til å koble av litt og tenke på andre ting, og jeg tror det har vært bra for hodet også. Bare det å være mer åpen for å lære og si ja til muligheter som skulle komme underveis.