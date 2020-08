Kjenner du igjen kjendisene på første skoledag?

Mandag morgen skal nærmere 60.000 spente førsteklassinger møte til sin aller første dag på skolen.

Som følge av koronapandemien vil nok årets skolestart bli en litt annerledes opplevelse både for store og små, men likefullt være en stor begivenhet for de yngste.

Strålte i nye klær

Også landets kjendiser har vært der, og selv om det begynner å bli noen år siden, husker sexolog og Bloggerne-aktuelle Iselin Guttormsen (32) fortsatt noen helt spesifikke ting.

– Jeg har jo alltid likt oppmerksomhet, og den dagen var hele familien samlet for å se på meg, sier Guttormsen.

PÅ SKOLEBENKEN: Bloggerne-profil Iselin Guttormsen avbildet på første skoledag ved Konnerud skole i Drammen. Foto: Privat / Espen Solli / TV 2

Iført kjole og stråhatt gikk hun opp trappen og håndhilste på lærer Eva ved Konnerud skole i Drammen.

– Jeg har jo fire søsken, og til vanlig arvet vi alt av klær, men akkurat den dagen hadde jeg nye, erindrer Guttormsen videre.

Skolestart med kjæresten

Bloggerne-kollega Martine Lunde (24) vedkjenner at hun husker minimalt, men klarer likevel å hoste opp noen detaljer fra augustdagen ved Tonsenhagen skole i Oslo.

– Jeg husker at vi fikk en grønn caps, og at jeg hadde på meg blomstrete kjole. Også begynte jeg i samme klasse som kjæresten min – vi hadde vært kjærester siden vi var to år, begynner hun.

FØRSTEKLASSING: Bloggerne-aktuelle Martine Lunde på aller første skoledag ved Tonsenhagen skole i Oslo. Foto: Privat / Espen Solli / TV 2

Byttet ut med rosiner

Etter en litt kreativ byttehandel var Lunde dog ganske raskt ute av bildet.

– Han dumpet meg i 2. klasse. Venninna mi «giftet» seg med ham, og jeg ble byttet med en pakke rosiner. Da var jeg sju år og gikk gjennom en skikkelig kjærlighetssorg, sier Lunde og humrer.

God morgen Norge-programleder Espen Fiveland (46) forteller at han begynte på skolen ett år tidligere enn sine jevnaldrende. TV-profilen fra Jørpeland fikk muligheten fordi han er født i januar.

TIDLIG UTE: God morgen Norge-programleder Espen Fiveland begynte på skolen ett år tidligere enn de andre i samme årskull. Foto: Privat / Thomas Andersen / TV 2

– Jeg husker at jeg var på en test i kommunen i forkant for å finne ut om jeg var klar for å begynne. Rent faglig så var jeg visst det, jeg kunne både tegne en person og skrive bokstaver, forklarer Fiveland.

Ikke klar for å gi slipp

Det var dog én viktig ting de hadde glemt å ta høyde for.

– Det jeg imidlertid ikke ble testet for, var om jeg var klar til å forlate mor. Det var jeg ikke, viste det seg. Derfor ble det til at mor måtte følge meg gjennom den første skoledagen mens «frøken» leide meg rundt i skolegården i ukesvis etterpå. Heldigvis gikk det seg kraftig til etterhvert, sier Fiveland.

Selv om programleder-kollega Peter Moi Bubresko (45) husker få detaljer fra dagen, forteller 45-åringen om en noe mindre avskrekkende overgang.

MYK OVERGANG: God morgen Norge-programleder Peter Moi Bubresko kjente de aller fleste i klassen allerede før skolestart. Foto: privat / Thomas Andersen / TV 2

– Jeg hadde gått på førskole på samme skole med alle de jeg kom i klasse med, så overgangen til 1.klasse var verken veldig stor eller skummel, sier han.

Kunne nesten ikke vente

God morgen Norge-programleder Desta Marie Beeder (32) var blant dem som nesten ikke kunne vente med å begynne på Flaktveit skole i Bergen.

GLAD I SKOLEN: God morgen Norge-programleder Desta Marie Beeder gledet seg veldig til å begynne på skolen. Foto: Privat / TV 2

– Jeg husker at jeg gledet meg veldig, at jeg var skikkelig spent og at jeg likte skolen veldig godt, avslutter hun.