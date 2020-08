Forliste i 2018 – nå skal den fjernes bit for bit

BODØ (TV 2): Nå blir endelig tråleren «Northguider» hugget opp bit for bit og fjernet fra et av de mest sårbare områdene i verden.

I Hinlopen 80 grader nord for Svalbard, ligger en reketråler som havarerte i romjula i 2018.

Denne båten har skapt hodebry både for rederiet, Kystverket og Sysselmannen på Svalbard.

Etter flere forsøk på å få fjernet båten, er man nå i gang med å hugge opp båten bit for bit på stedet. Delene blir løftet opp på en lekter, før vraket skal fraktes til fastlandet.

Hele operasjonen følges nå nøye av Kjerstin Askholt, sysselmannen på Svalbard.

– Det er aldri blitt utført en slik aksjon så langt nord, så det er klart at dette er helt spesielt, sier Askholt.

UNIK OPERASJON: Dette er aldri blitt gjort så langt nord før Foto: Dan Celius/ TV 2

Torsdag denne uken var hun og justisminister Monica Mæland på befaring på havaristedet for å se på arbeidet med å fjerne tråleren.

Dramatisk redningsaksjon

– Det har tatt tid å fjerne båten, og dette har medført enorme kostnader. Det er forsikringsselskapet til rederiet som må ta den regningen, sier Mæland.

Båten gikk på grunn 28. desember 2018.

14 mennesker ble evakuert i en dramatisk redningsaksjon langt unna sivilisasjonen.

DRAMATISK AKSJON: - Heldigvis gikk det ikke liv tapt da båten gikk på grunn, sier justisminister Monica Mæland (H). Foto: Dan Celius/ TV 2

– Denne gangen gikk det ikke liv tapt, men det kan skje fordi redningstjenesten er avhengige av å kunne faktisk dra ut, sier Mæland.

Tråleren ligger i et av verdens strengeste verneområder, og derfor er det viktig at båten må bort.

UTFORDRENDE VÆRFORHOLD: Aksjonen er tidligere blitt avbrutt på grunn av dårlige værforhold Foto: Dan Celius/ TV 2

– Når ulykker som dette skjer, er det dramatisk, først og fremst for å redde liv. Men havaristen må også fjernes, og det er det man jobber med nå, sier Mæland.

Båten skal bort

Det er blitt gjort flere forsøk på å fjerne båten tidligere, men tøffe is- og klimatiske forhold har satte en effektiv stopper for bergingsoperasjonene helt frem til nå.

– I fjor så prøvde man å fjerne vraket som en hel enhet, men det gikk dessverre ikke. Denne gangen har man valgt å hugge båten på stedet og få det fjernet bit for bit, sier sysselmann Askholt.

LETTET : – Det er et tidspress med å få vraket bort før mørketiden, sier Kjerstin Askholt, Sysselmann på Svalbard Foto: Dan Celius

For å unngå en miljøkatastrofe ble båten tømt for 332 tusen liter med diesel olje i en unik nødlosseoperasjon like etter havariet.

– Båten skal bort. Den ligger egentlig i et av de mest vernede områdene i Norge. Her skal det ikke være noen form for forurensning. Dette området er forbeholdt forskning, og da kan det ikke ligge en båt der som går i oppløsning, sa Rune Bergstrøm, prosjektleder hos Kystverket, til TV 2 i oktober i fjor.

«Northguider» hadde et hull på 15 ganger fem meter på siden av skroget.

Skadeomfanget var for stort til å kunne sveise og tette det igjen. Derfor måtte man gi opp i fjor, for så å komme opp med nye løsninger. Til slutt ble det å hugge tråleren i biter på stedet.

Sysselmannen er glad for at båten endelig blir fjernet, for også denne gangen er det et tidspress med tanke på å få vraket bort.

– Det er dette med isforhold og de spesielle værforholdene her. Samtidig så går man mot mørketid, noe som gjør at man har et tidspress på seg for når arbeidet må være utført, sier Askholt.