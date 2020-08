Innsamlingen krasjet Vipps - men overlegen ber Elisabeth bli i Norge

Forrige helg skrev God kveld Norge om kreftsyke Elisabeth Thomassen fra Bergen, og innsamlingsaksjonen som ble startet av Frank Løke.

Kreftformen hennes kalles metastatisk brystkreft, og per i dag finnes det ikke helbredende behandling i Norge. Kun livsforlengende. Hun håper derimot å kunne dra til utlandet hvor de har godkjent behandlinger som ikke er godkjent her hjemme. Men det vil koste henne tre millioner kroner.

Etter at hun sendte en video og forklarte situasjonen sin til Frank Løke satte han igang en innsamlingsaksjon på Vipps og Spleis. Flere kjendiser slang seg på, og på kun én uke har det kommet inn rundt 1,5 millioner kroner.

Overlege: – spar pengene

God kveld Norge har vært i kontakt med overlege ved kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, Hans Petter Eikesdal, for å få hans meninger om situasjonen til Thomassen. Han har blitt løst fra taushetsplikten og kan derfor snakke med pressen.

– Hun har en hormonfølsom og HER2 positiv type av brystkreft. Dette er en sykdom hun ikke kan bli kurert for med dagens brystkreftbehandling, verken i Norge eller i utlandet, uavhengig av hvor mye penger man måtte ha, sier Eikesdal, og fortsetter:

– Behandlingen hun ønsker seg, slik jeg forstår det av e-mails sendt til oss, er CAR-T behandling. Dette er ved krefttyper, slik som brystkreft, en eksperimentell behandling som vi ikke vet om vil ha effekt ved denne krefttypen, utdyper overlegen.

– Mener du da at innsamlingsaksjonen som er startet er bortkastet?

– Jeg kan ikke se at det i dag er grunnlag for å reise til utlandet og få CAR-T behandling ved brystkreft. Jeg ville heller spart disse pengene fra innsamlingsaksjonen med tanke på senere bruk på nye, lovende behandlinger, sier Eikesdal.

Han sier videre at han ikke synes det er lurt å stoppe behandlingen som Thomassen får nå for å prøve noe annet.

– For øyeblikket får hun en god behandling som holder kreftsykdommen i ro. Hun får den beste brystkreftbehandlingen som finnes i verden i dag, og den behandling som er anbefalt både i norske og internasjonale retningslinjer, sier overlegen.

Fått tilbud fra Tyskland

God kveld Norge har tatt en ny prat med Thomassen for å høre hva hun tenker om Eikesdal sine kommentarer. Hun synes det er flott at legene på Haukeland bryr seg, og hadde selv nylig en prat med overlegen angående behandling.

– Han sier at de er veldig åpne for å diskutere behandling når jeg finner noe. De er villige til å se på ting som er lovende og eksperimentelle. Det er veldig mange som skal selge meg noe, så det er trygt å ha noen å støtte seg på, sier Thomassen.

Etter at denne historien kom ut har hun allerede blitt kontaktet av et sykehus i Tyskland. Der tilbød de Thomassen en behandling som i følge Eikesdal ikke har noen effekt på hennes type kreft.

– De i Tyskland følte jeg var ute etter penger. Det er rart at noen som ikke har sett journalen min mener at de kan hjelpe meg. Kanskje kunne det endt opp med å drepe meg. Eikesdal hjelper med å vurdere tilbudene, jeg kan bli spart for mye penger og smerte, sier hun.

Må være tålmodig

Overlegen på Haukeland råder Thomassen til å vente lengst mulig med å eventuelt dra til utlandet, da hun nettopp har gjennomført en tøff behandling.

– Det er veldig fornuftig. Jeg er ikke restituert etter cellegiften, men jeg blir sterkere for hver dag. Jeg synes det er trygt at de, som ikke har noen økonomiske interesser, er villige til å gi meg den veiledningen, sier 40-åringen.

Hun innrømmer at hun blir utålmodig når pengene renner inn, men er nødt til å ta seg god tid.

– Jeg vil ikke sløse bort pengene. Jeg vil gjennomføre en behandling som virker, og da må jeg sitte litt på gjerdet og planlegge godt. Det skjer ting hele tiden. Allerede i januar skal Norge se på noen av behandlingene som jeg undersøker. Da må man følge med og være klar, forteller Thomassen.

Om hun blir hundre prosent kurert eller ikke, så hjelper pengene med å utsette døden så lenge som mulig.

Overlege Eikesdal bekrefter at forskningen stadig går fremover.

– Det har vært lovende resultater ved en annen type av immunterapi. Dette er studier som vi muligens vil få til Norge seint i høst eller over nyttår, i regi av Roche. Hvor vidt hun kan delta i denne studien eller ikke er det for tidlig å svare på nå, sier han.

Krasjet Vipps

To dager etter at Løke startet innsamlingen for Thomassen så hadde hun fått inn 250.000 kroner kun via Vipps. Dagen etterpå krasjet hele systemet, og hun får nå ikke tatt i mot mer penger på Vipps.

– Vipps har en maksgrense på 100.000 kroner i uken. Jeg har oppgitt min venninne sitt nummer, men folk er litt mer skeptiske til å sende penger dit. Der har det nok forsvunnet mye penger.

– Min Vipps er sperret, nå kan ikke engang min datter vippse meg for mobilregningen, sier Thomassen.

Hun har spurt Vipps om de kan åpne opp igjen kontoen hennes, uten å lykkes.

Vipps anbefaler Spleis

God kveld Norge har vært i kontakt med Hanne Kjærnes i Vipps som sier følgende:

– Beløpsgrensen i Vipps er 500.000 kroner per år. Beløpsgrensene er satt av hensyn til svindel og hvitvasking, og er en av forpliktelsene vi har for å overholde konsesjonene våre, sier Kjærnes.

Hun sier at de dessverre ikke kan gjøre et unntak for spesifikke brukere, men håper at Spleis er et godt alternativ.

– Når innsamlinger når denne størrelsen anbefaler vi å gå over på andre alternativer for å motta donasjoner, forteller pressekontakten.